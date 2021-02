Mission impossible per la Viterbese? Sarà il campo a dirlo. Bari, stadio San Nicola ore 12,30 nel lunch match di oggi, i gialloblù tentano l'impresa contro un Bari ferito e senza cinque giocatori. I Galletti hanno stentato nelle ultime due partite rimediando una sconfitta a Teramo ed un pareggio contro la Cavese arrivando a 11 punti di distanza dalla capolista Ternana. "Sicuramente non prenderanno la gara sottogamba vista la situazione - ha detto l'allenatore della Viterbese Roberto Taurino - dovremo disputare la gara perfetta se vorremo uscire dal terreno di gioco con qualche punto in tasca. Il Bari è una squadra costruita per vincere il campionato e possono comunque ottenere la promozione sia in modo diretto, visto che mancano diverse partite ancora alla fine della stagione regolare, sia grazie ai play-off. Con i mezzi che abbiamo possiamo metterli comunque in difficoltà". Per la squadra pugliese, le assenze di capitan Di Cesare e Rolando in difesa, di Lollo a centrocampo, di Cianci e Antenucci in attacco, saranno comunque pesanti. Probabile ci sarà un po' di turn over anche nella Viterbese, con Besea, Bezziccheri, Adopo e Bianchi che potrebbero trovare una maglia da titolare. Taurino lancia anche Murilo. "Sono felice del giocatore - ha detto - se continuerà a giocare in questo modo, arriverà anche il gol". La Viterbese ha reso noto che l'ultima serie di tamponi, effettuata dal gruppo squadra prima della partenza per la trasferta di Bari, ha dato esito negativo per tutti. Quella di oggi sarà una gara particolare anche per il tecnico della Viterbese Roberto Taurino, molto conosciuto considerato a Bari vista l'esperienza della scorsa stagione sulla panchina del Bitonto con cui ha vinto il campionato di Serie D. Nonostante le difficoltà della partita di oggi, la formazione gialloblù è chiamata a fare i punti per non ricadere nella zona playout da dove è riuscita ad uscire proprio mercoledì scorsa dopo la vittoria contro la Turris. BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Minelli, Celiento; Ciofani, Maita, De Risio, Bianco; Marras, Candellone, D'Ursi. A disp. Marfella, Fiory, Perrotta, Sarzi, Puttini, Citro, Semenzato, Pinto, Ferrante. All. Gaetano Auteri. VITERBESE (4-3-3): Daga; Bianchi, Mbende, Markic, Baschirotto; Besea, Bensaja, Adopo; Bezziccheri, Tounkara, Murilo. A disp. Maraolo, Porru, Tassi, Camilleri, Sibilia, Ammari, Ricci, Salandria, Rossi Simonelli. All. Roberto Taurino ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino

