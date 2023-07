Sabato 1 Luglio 2023, 05:20

La Viterbese guarda a due giocatori argentini per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie D, mentre si allontana la possibilità di trattenere l'attaccante Alessandro Marotta. Rimarranno inoltre con la Viterbese diversi giovani che hanno fatto parte della Primavera 2 della stagione scorsa, con la squadra che sul campo ha ottenuto la salvezza. Per quello che riguarda gli over, invece, oa Viterbese sta seguendo l'attaccante Victor Gomez, che nei campionati passati ha sempre giocato in Serie D.

La scorsa stagione, la punta classe 1994, ha militato prima con il Derthona e poi con l'Asti mettendo a segno in totale 16 reti. Nei prossimi giorni, la trattativa potrebbe subire un'accelerata visto che la Viterbese ha bisogno di una punta centrale visto che sembra ormai lontano un accordo per trattenere Alessandro Marotta. Giocatore di grande esperienza che nella scorsa stagione con la maglia gialloblù ha realizzato 12 reti risultando anche il capocannoniere della squadra. Per il centrocampo è in dirittura d'arrivo la trattativa con il classe 1995 Tomas Basualdo Martinez, che la stagione scorsa ha militato sempre in Serie D prima con la maglia della Vibonese e poi del Team Nuova Florida mettendo insieme complessivamente 28 presenze e 1 rete.

La società di via della Palazzina sta osservando anche un portiere over sempre argentino, visto la linea guida è quella di tesserare un estremo difensore under e un altro over. La preparazione della squadra, in vista dell'inizio del campionato che partirà il 3 settembre, dovrebbe cominciare tra la fine di luglio e i primi di agosto. Con i nuovi arrivi ci sono anche le partenze. Dopo sedici anni lascia infatti la Viterbese il team manager Alessandro Ursini, che è stato anche un punto fermo per la tifoseria sotto le varie gestioni societarie. Proprio da oggi, Ursini sarà il nuovo team manager del Latina restando quindi in Serie C.

Nella squadra pontina dovrebbe approdare anche l'attaccante Alessandro Polidori, che era arrivato alla Viterbese nel mercato di riparazione invernale di gennaio 2022. Il tecnico Giovanni Lopez, che ha guidato la squadra nella seconda parte del campionato appena concluso, la prossima stagione siederà invece sulla panchina dell'AlbinoLeffe, restando quindi sempre del campionato di Serie C anche se la squadra bergamasca sarà inserita nel girone settentrionale.