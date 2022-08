Giovedì 25 Agosto 2022, 08:29

Andrea Bianchimano va in prestito alla Lucchese. Inoltre oggi la Viterbese saprà qualcosa di più anche sul suo futuro campionato. Andrea Bianchimano è quindi ormè arrivato a Viterbo in occasione del mercato di riparazione dello scorso gennaio, proveniente dal Perugia. Attualmente, nel 3-4-2-1 attuato dal tecnico Giacomo Filippi era chiuso da Alessandro Polidori, che rimane la punta centrale titolare.

La Viterbese sta valutando o meno se prendere un sostituto, che forse potrebbe non servire. In caso di assenza di Polidori, come punta centrale potrebbe infatti giocare anche Volpicelli e dare quindi più spazio sulla trequarti al giovane Simone D'Uffizi che la società di via della Palazzina ho deciso di tenere nonostante per lui siano arrivate richieste da club di Serie A. Oggi sarà un giorno importante per la Viterbese, anche perché il Consiglio di Stato si pronuncerà sull'esclusione dal campionato di Campobasso e Teramo.

La mancata ammissione delle due squadre è già stata confermata dalla Covisoc, dal Consiglio federale, dal Collegio di garanzia del Coni e dal Tar del Lazio. In caso di clamorosa riammissione di una delle due società, o di entrambe, il girone della Viterbese sarebbe sicuramente a 21 squadre con i gialloblù che dovrebbero quindi giocare anche un altro paio di turni infrasettimanali oltre a quelli della Coppa Italia il cui inizio, previsto per lo scorso 21 agosto, è stato posticipato a data da destinarsi proprio in attesa della decisione del Consiglio di Stato prevista per la giornata odierna.

Tra le squadre di Serie C, c'è anche chi ha chiesto di rivedere la composizione dei gironi in caso di clamorosa riammissione delle due squadre al campionato. Comunque, a prescindere da quella che sarà la decisione di oggi, la presentazione dei calendari è prevista per domani o dopodomani al massimo e l'inizio del campionato è stato confermato per il prossimo 4 settembre.