Come anticipato questa mattina dal Messaggero, il nuovo allenatore della Viterbese sarà Giacomo Filippi.

Viterbese, sfuma Gorgone. Avanza l'ex allenatore del Palermo, Giacomo Filippi

L'ex tecnico del Palermo prende il posto di Alessandro Dal Canto che dieci giorni fa ha salutato il club di via della Palazzina. Per Filippi, che in carriera ha allenato Palermo e le giovanili di Virtus Entella, Brescia e Novara un contratto di un anno.