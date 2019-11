Viterbese, il nuovo allenatore è Antonio Calabro. «Torno con entusiasmo; sono legato a questa città»

Antonio Calabro è il nuovo allenatore della Viterbese. Il tecnico pugliese - che quest'estate aveva lasciato i gialloblù per motivi familiari - torna in sella dopo l'esonero di Giovanni Lopez. Per Calabro, presentato questa mattina in sala stampa dal presidente Marco Arturo Romano, un ritorno ambizioso con il tecnico che si dice carico.

"Ho risolto i problemi familiari e sono pronto a ripartire - ha detto il tecnico - anche se la Viterbese sta già facendo bene, ma possiamo crescere. Mi sento come il primo giorno di scuola: non vedo l'ora di iniziare".

Oggi pomeriggio Calabro dirigerà il primo allenamento.

Ultimo aggiornamento: 12:59

