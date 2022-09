Martedì 20 Settembre 2022, 07:05

La Viterbese guarda avanti, nonostante resti l'amarezza per il kappao casalingo contro il Pescara, causato secondo i dirigenti della società di via della Palazzina da evidenti errori arbitrali. "Ogni domenica è la stessa storia - ha detto il presidente Marco Romano - subiamo degli errori arbitrali che condizionano pesantemente il nostro risultato. Il gol del Pescara è arrivato grazie ad una loro ripartenza dopo che Andreis era stato tranciato ed aveva perso il pallone. Invito a guardare anche le immagini del rigore che non ci è stato assegnato, dopo che Polidori è stato falciato nell'area di rigore avversaria".

Quando parla di torti arbitrali, Romano si riferisce anche al rigore su Mungo negato in occasione della prima giornata di campionato sul neutro di Avellino contro il Giugliano. E alla decisione errata sul fallo laterale assegnato negli ultimi istanti della partita di due domeniche fa contro la Fidelis Andria, che poi è pervenuta al gol del pareggio. Errori arbitrali, subiti soprattutto nella prima parte del campionato, sono purtroppo una costante della gestione di Romano.

Nella quarta giornata di andata della stagione 2019-20 la squadra gialloblù perse ad esempio a Catania a causa di un rigore concesso agli etnei per un presunto fallo di mano di Besea che invece aveva toccato il pallone con la fronte. In occasione della terza giornata di andata del campionato 2020-21, la Viterbese perse sul campo della Turris, dopo che ai padroni di casa era stata accordata una rete con la palla che dopo aver battuto sulla traversa era tornata in campo nettamente al di qua della linea di porta. Dopo queste rimostranze, la società di via della Palazzina non tornerà a parlare di torti arbitrali nei prossimi giorni, per non dare alibi alla squadra che che si prepara alla difficilissima trasferta di Castellammare di Stabia.

Nonostante abbia giocato una buona gara, la squadra di Giacomo Filippi si è dimostrata infatti ancora fragile in difesa. Il fatto di aver schierato la retroguardia con tre giocatori over non ha dato infatti più solidità al reparto, visto che il gol partita del Pescara è arrivato ancora una volta a causa di un errato piazzamento dei giocatori gialloblù. C'è poi il problema dell'attacco visto che Alessandro Marotta, schierato fin dall'inizio, ha toccato pochissimi palloni. Pur producendo una buona mole di gioco, per tutto il primo tempo della gara la Viterbese non ha mai effettuato un tiro nello specchio della porta avversaria.

Questi saranno tutti aspetti su cui il tecnico dovrà lavorare in questi giorni in vista della gara contro la Juve Stabia. La partita in Campania è prevista per il momento per sabato prossimo alle 20,30, la Viterbese ha già chiesto però la possibilità di poter anticipare l'orario di inizio.