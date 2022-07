Lunedì 11 Luglio 2022, 05:55

La Viterbese continua a fare acquisti di prospettiva pensando soprattutto ai giovani e guarda anche in Eccellenza. La società di via della Palazzina ha appena concluso l'ingaggio di due promettenti giovani provenienti da società dilettantistiche romane quali l'attaccante Gabriele Giordani del Tor Sapienza ed il portiere Lorenzo Marcucci del Casal Barriera. Entrambi sono nati nel 2004 e saranno aggregati alla Primavera, alla cui guida è stato confermato Emanuele Pesoli, che nella prossima stagione disputerà il prestigioso campionato di seconda divisione nazionale dopo la promozione ottenuta lo scorso aprile.

La formazione Primavera 2 disputerà le sue partite casalinghe allo stadio Enrico Rocchi, mentre giocherà a Ronciglione solamente quando il terreno di gioco del Rocchi sarà occupato dalla prima squadra. I due giovani appena acquistati potrebbero però fare già qualche presenza di prima squadra durante la stagione ormai alle porte e potrebbero anche essere aggregati al ritiro precampionato che inizierà già dal prossimo 14 luglio Con questi nuovi giovani acquisti di prospettiva, la Viterbese spera di ripetere infatti quanto successo la scorsa stagione con il 2004 Simone D’Uffizi ed il 2003 Filippo Marenco che hanno giocato poi anche con la prima squadra suscitando anche l'interesse di società di categoria superiore.

Proprio quest'ultimo lo scorso campionato ha messo insieme 13 presenze con la prima squadra fornendo sempre delle buone prove prove e adesso è sui taccuini di diverse società di Serie B e Serie A. Anche il centrocampista Simone D'Uffizi ha disputato lo scorso torneo di Viareggio in prestito alla Spal e durante questa campagna acquisti estiva potrebbe essere ceduto ad una squadra di categoria superiore. Gli obiettivi della Viterbese per la prossima stagione saranno resi noti dal direttore sportivo Mariano Fernandez in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Giacomo Filippi in programma giovedì prossimo alle ore 15 presso la sala stampa dello stadio Enrico Rocchi. Immediatamente prima dell'allenamento di apertura da parte della squadra per questa nuova stagione.