Venerdì 17 Dicembre 2021, 06:45

Sarà ballottaggio tra il giovane Filippo Marenco ed olandese Junior van Der Velden, per sostituire lo squalificato Martinelli in vista della delicatissima partita casalinga di domenica prossima contro la Carrarese. Riccardo Martinelli, che era già in diffida, ha preso Infatti un ammonizione domenica scorsa nella partita pareggiata a Pontedera contro di Montevarchi e quindi è scattata la squalifica. Finora l'esperienza del forte difensore ex Reggiana alla Viterbese è stata piuttosto sfortunata visto che anche a causa di un paio di infortuni, è riuscito a mettere insieme solamente 9 presenze.

L' assenza di Martinelli sarà quanto mai importante anche perché proprio quest'ultimo era il giocatore più forte a disposizione del tecnico Francesco Punzi nel gioco aereo che in molte occasioni è stato proprio il tallone d'Achille della retroguardia gialloblù.

Le decisioni del giudice sportivo non si sono però limitate solamente alla squalifica di Martinelli. Oltre a ricevere un'ammenda di 500 euro è stato infatti fermato anche il direttore generale Francesco Pistolesi fino al prossimo 5 gennaio "per condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale" in occasione della partita giocata domenica scorsa a Pontedera contro di Montevarchi.

Tornando alla gara di dopodomani allo stadio Enrico Rocchi contro la Carrarese, tra Van Der Velden e Marenco il favorito per scendere in campo dal primo minuto tra i titolari Google potrebbe essere proprio quest'ultimo per un discorso legato all'impiego degli under. Essendo un 2003, Marenco potrebbe infatti liberare un posto over in altri reparti.

Proprio riguardo al centrocampo, Francesco Punzi dovrà lavorare in questi giorni per cercare di risolvere l'incompatibilità a giocare insieme dei due registi Megelaitis e Iuliano. Proprio il brasiliano, che nelle ultime partite è stato impiegato come mezzala a sinistra, è sembrato in netto calo rispetto a quando veniva utilizzato come centrale.

La partita contro i toscani sarà arbitrata da Daniele Virgilio di Trapani. Il fischietto siciliano ha già diretto i gialloblù lo scorso settembre in occasione della partita che la Viterbese ha pareggiato per uno a uno sul terreno di gioco del Pescara. Venendo raggiunta proprio nei minuti di recupero, dopo aver cullato il sogno della vittoria essendo passata in vantaggio appena dopo qualche minuto di gioco grazie ad un calcio di rigore trasformato da Emilio Volpicelli.