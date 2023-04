Domenica 23 Aprile 2023, 05:40

Novanta minuti di passione, novanta minuti di speranza. Stadio Enrico Rocchi ore 17,30 ultimo atto della stagione regolare per la Viterbese, che deve battere la Virtus Francavilla per sperare ancora di evitare la retrocessione diretta in Serie D agganciando i playout per il rotto della cuffia. Il clima non è ideale per tentare l'impresa, ma la Viterbese deve essere più forte dell'avversario e deve essere più forte di tutto per ottenere i tre punti, sperando poi che si verifichino le altre variabili fondamentali per sperare ancora. E cioè che il Latina fermi la Fidelis Andria e che nei prossimi giorni il Collegio di garanzia del Coni restituisca i due punti di penalizzazione tolti lo scorso 18 gennaio.

Diverse le assenze per il tecnico Giovanni Lopez, che a centrocampo deve rinunciare allo squalificato Megelaitis e agli infortunati Mungo e Andreis. In attacco rientra Jallow, che ha scontato il turno di squalifica, mentre sulla fascia destra dovrebbe tornare anche lo sloveno Daniel Pavlev. La Viterbese dovrà essere più forte anche della tensione, che inevitabilmente genererà la partita, visto che anche la Virtus Francavilla scenderà in campo per ottenere i tre punti che le potrebbero permettere di acciuffare in extremis i playout. In quest'ultimo scorcio di campionato, la compagine allenata dall'ex Antonio Calabro ha ottenuto quattro sconfitte e un solo successo. Proprio Antonio Calabro ha tra l'altro un precedente positivo con la Viterbese allo stadio Enrico Rocchi proprio sulla panchina della Virtus Francavilla. Era infatti fine maggio del 2016, quando le due squadre già promosse in Serie C dopo aver vinto i rispettivi gironi si affrontarono in occasione della prima fase della Pool scudetto, poi vinta proprio dalla Viterbese. Con i gialloblù già qualificati al turno successivo, la squadra pugliese si impose con un rocambolesco 3-2.

Ieri pomeriggio partite di prestigio per la Primavera della Viterbese, che ha affrontato la Lazio. I biancocelesti, primi in classifica, si sono imposti per 4-1 segnando due calci di rigore negli ultimi minuti di gara con Gonzalez. I biancocelesti erano già andati in vantaggio per 2-0, ma i giovani gialloblù erano riusciti ad accorciare le distanze all'inizio della ripresa grazie ad una rete di Capparella, restando in partita fino ai minuti finali quando la Lazio ha usufruito di due calci di rigore a poca distanza di tempo.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mastropietro, Rabiu, Barillà, Devetak; Jallow, Marotta. A disp. Dekic, Ingegneri, Polidori, D'Uffizi, Mbaye, Pavlev, Marenco, Montaperto. All. Giovanni Lopez. VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Romagnoli; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Di Marco, Risolo, Pierno; Maiorino, Murilo; Patierno. A disp. Milli, Negro, De Marino, Manarelli, Karlsson, Solcia, Ejesi, Prinelli, Carella, Yakubiv. All. Antonio Calabro ARBITRO Paride Tremolada di Monza