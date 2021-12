Giovedì 23 Dicembre 2021, 06:20

La Viterbese si conferma allergica alla vittoria e non riesce a guadagnare 3 punti nemmeno nella seconda gara casalinga consecutiva, contro la Fermana, accontentandosi ancora una volta di uno scialbo 0-0. Per i gialloblù è il terzo risultato a reti bianche di fila.

L'ennesimo pareggio non permette alla Viterbese di schiodarsi dall'ultima posizione in classifica. Deluso dalla contestazione del pubblico, il presidente Marco Romano ha interrotto il silenzio stampa per annunciare che a giugno lascerà la società. La Viterbese ha iniziato la gara contro i marchigiani con buoni ritmi, creando anche delle occasioni da rete, che hanno però incontrato la pronta risposta dell'esperto portiere avversario.

Con il passare dei minuti la Fermana ha poi preso le misure alla squadra gialloblù ed ha addormentato la partita, come sperava prima di scendere in campo. Dopo il buon primo tempo ci si aspettava che la Viterbese desse il tutto nella ripresa per segnare il gol della vittoria, ma così non è stato. Nella seconda parte di gara è stata evidente la confusione della squadra di Punzi in fase di impostazione.

Ancora una volta c'è stata la dimostrazione che Iuliano perde gran parte della sua utilità quando viene spostato sulla fascia sinistra come mezzala, invece di essere impiegato come regista. Con il passare dei minuti la Viterbese è poi diventata sempre più nervosa, come dimostrato anche dall'espulsione per doppio giallo di Murilo contestato anche dal pubblico. Ancora una volta Francesco Punzi ha commesso errori nelle sostituzioni. Il cambio di Foglia per Iuliano non ha infatti portato nessun valore aggiunto. A quel punto sarebbe stato meglio accentrare il brasiliano riportando al suo ruolo naturale.

Con la squadra in inferiorità numerica i tecnico ha preferito togliere ancora una volta Volpicelli per inserire un difensore, accontentandosi così di mantenere il risultato di parità. Proprio in pieno recupero, la Viterbese ha usufruito però di un di ghiotto calcio di punizione dal limite ideale per un mancino. Ma per l'ennesima volta Emilio Volpicelli era stato sostituito.

A fine gara Romano ha detto la sua sulla situazione. "Sono sincero - ha affermato- se fosse possibile restituirei gli abbonamenti e giocherei a porte chiuse. Il pubblico ha remato contro dall'inizio della gara: dovrebbe essere il valore aggiunto, la forza in più per vincere con la Fermana, ad esempio, invece giochiamo in un ambiente ostile. Con il supporto del pubblico potevamo vincere. Noi lotteremo per salvare la categoria, faremo il mercato, con tre o quattro rinforzi di categoria, senza smantellare l'organico, poi a giugno lasceremo. Forse aveva ragione Camilli quando diceva che a Viterbo non si può fare calcio".