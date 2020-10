Virus, allarme per focolaio alla Viterbese

La morsa del Covid si stringe a tenaglia sulla Viterbese. Dopo le quattro positività riscontrate prima delle gare contro Bisceglie e Vibonese, il numero dei contagi in casa gialloblù potrebbe salire in maniera importante. Oggi saranno effettuati i canonici tamponi di controllo che, protocollo alla mano, prevedono in caso di positività di un membro del gruppo squadra, la loro ripetizione ogni 48 ore. In casa Viterbese c'è apprensione per i responsi dei test che arriveranno nella giornata di domani: a dirigere l'allenamento di oggi a Canepina era presente il tecnico della Berretti, Alessandro Boccolini, supportato dal responsabile del settore giovanile ed ex capitano della Viterbese Patrizio Fimiani. Tutto questo in quanto il tecnico Agenore Maurizi e lo staff tecnico che lo coadiuva, sono stati messi precauzionalmente in isolamento in attesa del responso dei tamponi odierni. Una situazione non facile per la Viterbese, che dopo l'odissea del viaggio in pullman di domenica scorsa in Calabria, potrebbe aver pagato un caro prezzo all'assalto del virus. Virus che sta martoriando anche il Palermo prossimo avversario della Viterbese domenica prossima. A questo punto però, a decidere se la gara in Sicilia potrà essere disputata o meno, sarà l'esito dei tamponi di queste ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA