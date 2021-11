Giovedì 18 Novembre 2021, 06:15

Crisi Viterbese. Giulio Marini ex sindaco di Viterbo, ora consigliere comunale, ma anche ex dirigente della società e tifoso storico dice la sua. "Sabato sera dopo l'ennesima sconfitta contro il Pontedera - afferma - c'era tanta rabbia e capisco la contestazione che ne è scaturita, anche se poi deve sempre rientrare entro certi limiti. Però non possiamo mollare proprio adesso, la Viterbese va sostenuta. Anzi ora tutti dobbiamo raddoppiare gli sforzi per stare vicino alla squadra sperando che possa tirarsi fuori da questa brutta situazione di classifica il prima possibile".

Nella sua storia recente non è la prima volta che la Viterbese si trova a fronteggiare crisi del genere. Giulio Marini ricorda proprio la situazione di venti anni fa, quando entrò come dirigente della società nel 2001 con la squadra penultima in classifica nell'allora campionato di Serie C1. "Esonerai Virdis - ricorda - e presi Lillo Puccica proprio alla vigilia dei playout con la Nocerina. Per noi sembrava una sfida proibitiva, anche perché loro erano anche avvantaggiati dal piazzamento ottenuto visto che noi eravamo finiti penultimi mentre loro erano arrivati quint'ultimi. Poi avevano un organico di tutto rispetto per la categoria. Cercammo soprattutto di lavorare sulla testa dei giocatori e riuscimmo a trasformare una squadra di conigli in una squadra di leoni. Riuscimmo a vincere per 1-0 la gara do andata allo stadio Enrico Rocchi con tanta gente allo stadio. Al ritorno giocammo a Nocera Inferiore, con al seguito diversi tifosi, ma loro erano 4.000. Riuscimmo a cogliere un grande pareggio sul loro terreno di gioco e quindi ad ottenere la salvezza. Sabato scorso ho parlato con il presidente Romano proprio di questo episodio. Lui nello staff del settore giovanile a Vincenzo Santoruvo che faceva parte proprio di quella squadra, Gli ho suggerito di parlare proprio con lui di quella situazione per vedere se riesce a trarne spunti interessanti per risolvere questa crisi attuale della Viterbese".

Poi c'è anche il discorso tecnico. "Certo la situazione di classifica dimostra anche che questa squadra ha dei limiti - riprende Marini - la società ora dovrà fare le sue valutazioni ed affidarsi soprattutto a giocatori che sono abituati a soffrire per mantenere questa categoria". Non c'è più tempo da perdere, la Viterbese deve iniziare a fare punti pesanti già domenica prossima contro il Gubbio perché la retrocessione in Serie D porterebbe con se tanti effetti negativi. "Abbandonare la Serie C - conclude Marini - oltre che far tornare questa piazza nell'anonimato, Immagino abbia anche importanti ripercussioni economiche per la società".