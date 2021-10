Martedì 26 Ottobre 2021, 06:55

La Viterbese resterà con i due portieri under e non cercherà un estremo difensore over. Verrà sciolta invece nelle prossime ore la riserva sul tesseramento del centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano, che già da qualche giorno si sta allenando con il resto della squadra. Nei giorni scorsi alla Viterbese era stato accostato l'esperto portiere Filippo Perucchini ex Lecce e Como, che la scorsa stagione ha militato nelle file della Pistoiese, ma la Viterbese ha poi deciso di andare avanti con i due giovani Riccardo Daga e Luca Bisogno. Diverso il discorso che riguarda il centrocampo, dove la Viterbese ha assoluto bisogno di rimpinguare il reparto a livello numerico. Soprattutto in un momento come quello attuale dove Riccardo Foglia è infortunato e Michel Adopo non viene convocato per motivi disciplinari. Mettendo in conto che, tra una decina di giorni, il lituano Linas Megelaitis dovrà abbandonare temporaneamente il gruppo per rispondere alla chiamata della sua nazionale, la Viterbese rischia di affrontare la gara contro contro il Pontedera del prossimo 13 novembre con un reparto veramente ridotto. Per questo nelle prossime ore verrà valutata la possibilità di ingaggiare il centrocampista trentenne brasiliano Alvaro Iuliano. Il giocatore è una vecchia conoscenza dell'attuale tecnico gialloblù Giuseppe Raffaele che lo aveva già allenato quando siedeva sulla panchina del Potenza. La Viterbese dovrà valutare però le condizioni atletiche del giocatore, che dovrà essere pronto per venire impiegato immediatamente visto che proprio il centrocampo risulta essere il reparto più sguarnito a livello numerico. La società gialloblù cercherà poi di ovviare agli errori commessi nella scorsa estate nella campagna acquisti di riparazione del prossimo gennaio. Sperando che la squadra occupi una posizione di classifica che ancora offra tutte le possibilità di puntare al discorso salvezza. Intanto la Viterbese riprenderà oggi ad allenarsi in vista della partita in programma sabato prossimo allo stadio Enrico Rocchi contro l'Ancona -Matelica alle 14,30. Il tecnico Giuseppe Raffaele dovrà valutare la formazione giusta per affrontare I biancorossi e dovrà trovare anche un sostituto a sinistra di Oliver Urso che verrà squalificato dopo l'espulsione rimediata sabato scorso sul terreno di gioco della Lucchese.