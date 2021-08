Mercoledì 18 Agosto 2021, 06:00

Niente abbonamenti. Non è ancora ufficiale ma, a differenza di altre società della stessa categoria, la Viterbese è orientata a non lanciare la campagna abbonamenti in vista del prossimo campionato ormai alle porte. Il tutto, mentre oggi alle 17 a Canepina, la squadra giocherà un'altra partita amichevole contro il Pomezia. Tornando alla mancata campagna abbonamenti, Marco Romano spiega la tua scelta. "Con il Covid in agguato, meglio non far anticipare i soldi ai tifosi" ha detto il presidente.

Secondo le ultime norme, lo stadio Enrico Rocchi potrebbe ospitare città 1.000 persone per le partite casalinghe della Viterbese, che è tra l'altro il numero spettatori che, prima dell'arrivo della pandemia, solitamente si registravano per una gara di campionato dei gialloblù. La Viterbese esordirà in campionato in trasferta domenica 29 Agosto alle 20,30 sul terreno di gioco della Fermana e poi giocherà in casa la domenica seguente contro l'Imolese alle 17,30. Cosa accadrà quindi il 5 settembre? "Penso proprio che faremo solamente biglietteria" ha detto il presidente Romano.

Intanto la squadra sta continuando a preparare la gara di Coppa Italia prevista per sabato sera alle 21 allo stadio Rocchi contro il Gubbio. Per questo oggi si misurerà con il Pomezia, che milita nel campionato di Eccellenza laziale, nell'ultima gara amichevole prima della partita con gli umbri. Il tecnico Alessandro Dal Canto si aspetta diverse risposte da questa gara. Soprattutto vorrà valutare la condizione fisica di diversi elementi per poi decidere o meno se impiegarli nella partita contro il Gubbio di sabato sera. Sotto la lente di ingrandimento soprattutto Il centrocampista lituano Linas Megelaitis, che la stagione scorsa ha disputato un buonissimo campionato proprio con la compagine umbra. Il giocatore durante questa estate era quindi appetito da diverse squadre tra cui anche il Modena ma, ha scelto la Viterbese. Finora, complice però anche una condizione fisica ancora approssimativa, non è riuscito a prendere in mano il reparto.

Per quello che riguarda invece la retroguardia, c'è attesa per sapere chi sarà il centrale che affiancherà confermatissimo D'Ambrosio. Come è già accaduto per le altre gare amichevoli che la Viterbese ha disputato a Canepina in questo precampionato, anche questa partita contro il Pomezia si svolgerà a porte chiuse senza la presenza di spettatori sugli spalti.