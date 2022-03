Giovedì 3 Marzo 2022, 06:30

Tutti i giocatori sono a disposizione del tecnico Francesco Punzi in vista delicatissimo scontro salvezza in programma domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro la Lucchese. Dopo un mese di febbraio pieno di partite giocate anche il mercoledì, l'allenatore gialloblù avrà tutta la settimana per preparare la partita contro i toscani. Inoltre la Viterbese non avrà elementi indisponibili per infortuni o squalifica. Contro la compagine rossonera, la formazione di Punzi è chiamata ad un cambio di passo rispetto alle ultime gare casalinghe ed anche a risolvere il problema del gol. Visto che, soprattutto nelle partite disputate allo stadio Enrico Rocchi, la Viterbese è andata a segno con il contagocce.

Il presidente Marco Romano ha auspicato che la squadra ottenga la salvezza diretta, senza passare per i play-out , e di conseguenza anche una vittoria contro la Lucchese dato che, continuando a pareggiare, non sarà possibile raggiungere il sestutimo posto. L'ultima vittoria in casa da parte della Viterbese è arrivata lo scorso 21 novembre contro il Gubbio e, nelle restanti partite giocate allo stadio Enrico Rocchi, la Viterbese ha totalizzato quattro sconfitte e tre pareggi a reti bianche.

Se la squadra gialloblù vuole salvarsi senza passare per i play-out, raggiungendo il sestultimo posto attualmente occupato dal Montevarchi, in queste nove partite che restano da giocare da qui al termine della stagione regolare dovrà iniziare a guadagnare vittorie pesanti soprattutto in occasione delle partite tra le mura amiche. A questo punto, proprio domenica prossima, potrebbe cambiare qualcosa con la Viterbese che potrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 con Emilio Volpicelli a supporto delle due punte.

In difesa potrebbe ritornare Riccardo Martinelli, che ha saltato le ultime due partite di campionato contro Olbia e Siena per un affaticamento muscolare. A questo punto dovrebbe ricomporsi il trio arretrato formato da D'Ambrosio, Ricci e Martinelli, appunto.

Se la Viterbese ha tutti i giocatori a propria disposizione c'è qualche problema in più per la Lucchese, che non potrà schierare il forte centrocampista Nicola Nanni che è stato squalificato. L'allenatore dei toscani Guido Pagliuca, cercherà di recuperare l'attaccante Francesco Fedato e il difensore Federico Papini, anche se tutti e due dovrebbero partire dalla panchina.

La partita tra Viterbese e Lucchese sarà arbitrata da Daniele Perenzoni di Rovereto. Il fischietto trentino aveva già diretto la squadra gialloblù l'8 dicembre 2019 in occasione della gara che la Viterbese disputò allo stadio Granillo contro la Reggina. I calabresi vinsero 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Denis nei minuti finali. Il penalty concesso ai padroni di casa, fu molto contestato dai giocatori gialloblù.