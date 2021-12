Mercoledì 8 Dicembre 2021, 06:45

Avanti con Punzi, nonostante i 12 gol presi nelle ultime quattro gare, di cui tre allo stadio Enrico Rocchi. La Viterbese andrà avanti con l'allenatore attuale, almeno per le prossime tre partite che vedranno la squadra gialloblù opporsi al Montevarchi domenica prossima in trasferta e poi in casa contro Carrarese e Fermana. Si tratta di squadre impegnate nella lotta per non retrocedere e la società di via della Palazzina auspica di ottenere quei punti che le permettano di sperare ancora nella salvezza in occasione dell'apertura del prossimo mercato invernale di gennaio. In quest'occasione la Viterbese cercherà di rimediare agli errori fatti in estate, cercando di portare in gialloblù dei profili che le possano permettere nel girone di ritorno di abbandonare il prima possibile la zona bassa della classifica.

C'è solo un problema. Prima di prendere nuovi giocatori, la società di via della Palazzina deve sfoltire la rosa e questo non sarà facile. Diversi elementi, che al momento non sono utilizzati, hanno infatti dei contratti biennali sottoscritti proprio la scorsa estate, arrivare alla rescissione per poter così liberare delle caselle che possano essere riempite dai nuovi arrivi sembra quindi un'impresa più che mai ardua. La squadra si sta preparando intanto alla delicatissima trasferta di domenica prossima a Pontedera contro il Montevarchi.

Proprio in vista di questa partita ci saranno da valutare le condizioni del difensore Riccardo Martinelli uscito per infortunio domenica scorsa in occasione della partita contro l'Entella. Il Montevarchi, che è salito tra i professionisti grazie alla vittoria del campionato di Serie D nella scorsa stagione, non ha ancora omologato il proprio terreno di gioco per la Serie C e per questo gioca nella vicina Pontedera. Con 33 reti incassate, la retroguardia della Viterbese è quella che ha subito più reti in tutti e tre i gironi della Serie C. L'auspicio è che Francesco Punzi curi maggiormente anche la fase difensiva per far sì la squadra sia meno vulnerabile. Per poter provare ad ottenere la salvezza non basta Infatti giocare bene dalla cintola in su.

La partita contro il Montevarchi di domenica prossima che inizierà alle 17,30 sarà arbitrata da Eugenio Scarpa di Collegno. Il fischietto lombardo ha già diretto la Viterbese in questa stagione in occasione della partita secca valevole per il secondo turno della Coppa Italia allo stadio Enrico Rocchi contro la Turris. In quell'occasione i gialloblù si imposero per 3-1, accedendo alla terza fase della competizione. La partita di domenica 19 dicembre allo stadio Enrico Rocchi contro la Carrarese è stata anticipata ieri sera alle 14,30.