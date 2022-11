Domenica 27 Novembre 2022, 05:35

Mezzogiorno di fuoco. Cerignola, stadio Domenico Monterisi, nell’insolito lunch-match delle 12 la Viterbese affronta il delicatissimo scontro contro la compagine locale con la necessità di fare punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica. In questo campionato è purtroppo una costante della squadra gialloblù quella di affrontare squadre che stanno attraversando il loro migliore momento di forma, il Cerignola occupa infatti il sesto posto in classifica ed è imbattuto da quattro partite dove ha ottenuto due vittorie e due pareggi.

Per il tecnico Emanuele Pesoli c’è poi l’aggravante delle assenze visto che, oltre agli squalificati Marotta e Monteagudo, mancheranno anche gli infortunati Megelaitis, Nesta e Bisogno. «Andiamo avanti con chi sta bene, è stata una settimana di lavoro intenso - ha detto Pesoli - credo che nella nostra rosa tutti devono dimostrare il proprio valore e giocarsi le rispettive possibilità. Ho parlato con i ragazzi e li ho ascoltati. Credo la squadra possa fare bene. La squadra è a disposizione e c’è la volontà di lottare».

L’assenza di Monteagudo in difesa potrebbe far pensare anche ad un cambio di modulo e questa potrebbe essere una delle scelte dell’ultima ora. «ll 3-5-2? Mi affascina la difesa a tre, ma questa squadra può giocare con varie disposizioni. Può essere camaleontica». Probabilmente il tecnico però confermerà la squadra di domenica scorsa riproponendo i due giocatori provenienti dalla primavera, Spolverini e Giglio a centrocampo.

Mentre Semenzato potrebbe sostituire Monteagudo in difesa, nel caso in cui Pesoli voglia schierare una retroguardia con uomini di esperienza tenendo conto anche del fatto che in avanti il Cerignola ha elementi molto pericolosi. «Abbiamo fatto un grande lavoro anche sulla parte individuale, introducendo la marcatura a uomo, l’attaccante avversario deve uscire a fine partita con i segni della marcatura».

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Allegrini, Olivera; Russo, Sainz-Maza, Capomaggio, Zak, Neglia; Achik, Malcore. A disp. Fares, Trezza, Basile, Tascone, Carucci, Giofrè, Bianco, D’Ausilio, Botta, Inguscio, Langella, D’Andrea, Signorile, Vitali. All. Michele Pazienza.

Viterbese (3-5-2): Fumagalli; Riggio, Ricci, Semenzato; Pavlev, Andreis, Giglio, Mungo, Spolverini; Volpicelli, Polidori. A disp. Chicarella, Di Cairano, Marenco, Manarelli, Rodio, D’Uffizi, Simonelli, Riggio, Vespa, Santoni, Mbaye, Aromatario, Cats. All. Emanuele Pesoli.

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova