Viterbese, mercoledì amichevole a Roma contro la Casertana

Dopo l'annullamento dell'amichevole di ieri contro l'Arezzo, i toscani non hanno ricevuto in tempo l'esito dei tamponi dopo che un calciatore aveva manifestato sintomi influenzali, la Viterbese corre ai riparti e organizza un'amichevole prestigiosa per mercoledì pomeriggio. I gialloblù - calcio d'inizio ore 16 - sfideranno la Casertana compagine campana che nel prossimo campionato di serie C sarà avversaria della Viterbese. Il match si giocherà presso il Mancini Park Hotel di Roma e sarà aperto soltanto alla presenza di tesserati e dirigenti autorizzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA