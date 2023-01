Mercoledì 4 Gennaio 2023, 06:05

Salta Offredi mentre vengono annunciati i primi tre acquisti. Inizia con un imprevisto il mercato della Viterbese. Ieri allo stadio Enrico Rocchi, alla ripresa degli allenamenti della squadra gialloblù, era atteso anche l’estremo difensore Daniel Offredi, svincolato, in procinto di firmare con la società di via della Palazzina. Il portiere classe ‘88, nativo di Bergamo, nelle ultime ore è stato contattato però dall’Albinoleffe compagine bergamasca e militante nel girone A della Serie C dove occupa il tredicesimo posto.

Proprio nella tarda mattinata di ieri Offredi ha trovato così l’accordo con la società lombarda e dovrebbe essere presentato oggi. La Viterbese è però già corsa ai ripari cercando un sostituto all’altezza ed oggi potrebbe annunciare un nuovo portiere.

Ieri la Viterbese ha invece ufficializzato l’attaccante esterno Giuseppe Montaperto, il centrocampista nigeriano classe 2000 ex Modena e Grosseto Mario Rabiu, l’esterno classe 2002 ex Olbia, Christophe Renault. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta insieme al gemello Guillaume, quest’ultimo ha militato nelle ultime due stagioni nell’Olbia con cui ha messo insieme in totale 22 presenze e un gol.

«Renault ha già delle buone presenze nonostante la giovane età - ha detto il direttore sportivo Oscar Magoni - è bravo e può mettere concorrenza in quel ruolo oltre ad agevolarci in chiave minutaggio. Mario Rabiu è un centrocampista aggressivo, mediano incontrista ruba-palloni che può darci energia fresca in mezzo al campo anche nei finali di partita. Va a riempire anche numericamente una linea mediana in questo momento deficitaria nella rosa di mister Pesoli. Mentre Montaperto è quel giocatore che ci serviva per le due varianti del 4-3-3 e del 4-4-2. Esterno di tecnica. Non ha ancora espresso tutto il suo valore. E’ un ragazzo di grandi prospettive. Speriamo che riesca ad esplodere qui da noi».

Il serbo classe ‘99 Mbladen Devetak, che dovrebbe arrivare in prestito fino al termine della stagione del Palermo, sta raggiungendo Viterbo in queste ore e quindi nel pomeriggio dovrebbe unirsi al gruppo in vista della trasferta in programma sabato prossimo ad Andria. Finora Devetak ha collezionato cinque presenze in Serie B con la squadra rosanero e può giocare sia come esterno a sinistra, che come centrale in difesa. Proprio riguardo alla gara contro i pugliesi ci sarà Daniel Semenzato che ieri si è allenato regolarmente con i compagni di squadra, mentre Nesta e Monteagudo con ogni probabilità saranno nuovamente disponibili in occasione della partita che si disputerà allo stadio Rocchi il prossimo 15 gennaio contro il Messina, terza giornata di ritorno.

Dopo i primi arrivi di questi giorni, un altro paio di colpi di mercato da parte della Viterbese sono attesi negli ultimi dieci giorni di questa campagna acquisti invernale.