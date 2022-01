Mercoledì 19 Gennaio 2022, 06:20

La rivoluzione in attacco comincia da Bianchimano. Dopo una trattativa durata alcuni giorni, la Viterbese ha concluso ieri mattina l'operazione per l'ingaggio dell'attaccante '96 che arriva a titolo definitivo dal Perugia con un contratto fino al 2024.

L'attaccante ha giocato in questo campionato con il Perugia in Serie B, avendo collezionato solamente 3 presenze in questa prima parte di stagione, in Serie C però ha sempre fatto bene in tutte le piazze dove ha giocato. E la stagione scorsa è stato uno degli artefici della promozione della squadra umbra. Andrea Bianchimano potrà essere schierato già in occasione della partita di sabato prossimo che la Viterbese giocherà a Cesena alla ripresa del campionato.

Ma non finisce qui. Il direttore sportivo Mariano Fernandez è deciso infatti fai di ingaggiare anche un'altra punta e sta cercando di portare Massimiliano Carlini. L' attaccante del 1986 e in uscita dal Catanzaro, nonostante quest'anno abbia già segnato 6 reti. Un approccio con le Viterbese c'era stato anche una decina di giorni fa e poi non se ne fece più niente.

Ora la società gialloblù è tornata alla carica e l'attaccante sta valutando l'offerta. Nel caso l'operazione con Carlini non dovesse concludersi, la Viterbese potrebbe virare su un'altra punta che ha già esperienza in Serie C. Per quello che riguarda questo reparto se ne andrà sicuramente Luan Capanni, che tornerà al Milan da cui la Viterbese lo aveva prelevato il prestito questa estate.

Con questo mercato di riparazione, nel reparto avanzato potrebbe profilarsi anche un addio eccellente. In questo senso il giocatore più iniziato a lasciare la maglia gialloblù è Emilio Volpicelli, che ha tra l'altro diverse richieste vista l'ottima prima parte di stagione. A questo punto potrebbe restare anche l'attaccante Edoardo Tassi, dato come partente le settimane scorse, che ha un contratto con la Viterbese che scade a giugno.

Nelle prossime ore la dirigenza della Viterbese avrà nuovo incontro con l'entourage del difensore Daniel Semenzato attualmente al Bari. Con l'arrivo del classe '87, che al momento non sta trovando spazio nella squadra nel girone meridionale della Serie C, il reparto arretrato potrebbe dirsi al completo, visto che Semenzato può giocare sia sulla fascia destra che come centrale.

Sempre restando alla difesa, ieri ha effettuato il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra il centrale Luca Ricci, arrivato lunedì dalla Pistoiese. Il giocatore potrebbe anche essere schierato sabato prossimo contro il Cesena. La gara contro i romagnoli, che inizierà alle 14,30, sarà oretta da Marco Monaldi di Macerata. Il fischietto marchigiano ha incrociato la Viterbese la scorsa stagione contro la Juve Stabia, quella dell'esordio sulla panchina gialloblù di Roberto Tautino: la Juve Stabia si impose nettamente per 2-0.