Martedì 31 Gennaio 2023, 06:00

Arriva il difensore per la Viterbese. Si tratta dell'esperto Andrea Ingegneri classe '92, che finora ha totalizzato 9 presenze con il Mantova durante questa stagione nel GironeA della Serie C. Ingegneri conta esperienze importanti in Serie C soprattutto con le casacche di Pordenone e Modena. L'operazione si è conclusa ieri sera dopo una difficile giornata per la campagna acquisti gialloblù. La penalizzazione di 2 punti arrivata una decina di giorni fa, le cui motivazioni sono state rese note dal Tribunale Federale sabato scorso, ha fatto decidere di declinare la proposta gialloblù, a diversi giocatori che erano stati contattati dalla società di via della Palazzina a nei giorni scorsi.

Come altra ragione negativa da non sottovalutare poi anche l'ultimo posto in classifica occupato attualmente dalla formazione gialloblù. Saltato anche lo scambio con il Latina, che era stato messo in piedi tra le due società alla fine della settimana scorsa, che prevedeva il passaggio di Emilio Volpicelli in nerazzurro e quello di Francesco Margiotta in gialloblù. In questo caso c'è da dire che il cambio di maglia non entusiasmava nessuno dei due diretti interessati. Resta aperta la pista che porterebbe ad uno scambio con il Gubbio che prevederebbe l'arrivo a Viterbo della punta nigeriana classe 1992 Jeremy Mbakogu, con la conseguente partenza per l'umbria di Alessandro Marotta. Mbakogu nelle passate stagioni ha disputato campionati molto importanti con la maglia del Carpi in Serie B, ma su di lui ci sono anche altre squadre di Serie C che vogliono rinforzare l'attacco tra cui il Trento.

La società gialloblù cercherà di portare a termine oggi, nell'ultimo giorno della campagna acquisti invernale, almeno un altro paio di colpi che riguarderanno giocatori attualmente poco impiegati nella propria squadra di appartenenza e che quindi potrebbero decidere di venire ad indossare la maglia gialloblù per cercare di riscatto.

Altro tema a tenere banco è poi quello relativo allo sfoltimento della rosa. Attualmente in partenza c'è il centrocampista Davide Di Cairano menre ieri ha rescisso Matteo Fracassini e Christophe Renault è stato ceduto all'Alessandria. Nella giornata odierna potrebbero verificarsi altri addii. Intanto la squadra sta preparando la partita di domani sera a Latina in programma alle 21 allo stadio Francioni in occasione del turno di campionato infrasettimanale. La Viterbese potrebbe recuperare a centrocampo Malick Mbaye, che domenica scorsa contro la Juve Stabia non è stato impiegato perché non al meglio. Oltre a trovare i primi punti della gestione Lopez, e dare un segnale importante al campionato, la Viterbese dovrà riscattare anche l'umiliante 5-1 con cui i Pontini si imposero incredibilmente allo stadio Enrico Rocchi in occasione della partita di andata.