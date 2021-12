Mercoledì 15 Dicembre 2021, 06:10

Il prossimo mercato di gennaio della Viterbese non sarà una rivoluzione. Per cercare di abbandonare l'ultimo posto in classifica nel girone di ritorno, sperando poi di uscire anche dalla zona play-out, la società di viavdella palazzina farà due acquisti mirati in difesa e in attacco. Visti i problemi avuti nella parte iniziale della retroguardia, che è anche quella più battuta del girone, la Viterbese andrà alla ricerca di un centrale di esperienza che possa dare più solidità al reparto. Per quello che riguarda invece il reparto avanzato, la Viterbese ha come obiettivo una punta centrale capace di garantire gol pesanti, che possa fungere da alternativa a Michele Volpe. L' attaccante ex Frosinone, che al suo rientro in squadra ha segnato 4 reti in altrettante partite, viene da un grave infortunio e quindi anche il suo utilizzo non può essere ancora a tempo pieno. In questo primo giorno scorcio di campionato l' italo-brasiliano Luan Capanni non è riuscito a fornire una valida alternativa. Visto che il giovane ex Milan e Lazio, dopo aver segnato due reti ad agosto in Coppa Italia contro il Gubbio, e nella prima giornata di campionato contro la Fermana, è stato poi autore di prestazioni sempre al di sotto della media. Discorso diverso per l'ex Ascoli Edoardo Tassi, che in questa stagione è stato impiegato pochissimo collezionando solamente due presenze. Per la verità quella di prendere un'altra punta in alternativa a Volpe, cercando di cedere proprio Tassi, fu un tentativo che la società di via della Palazzina ha tentato proprio nell'ultimo giorno del calciomercato estivo lo scorso agosto. Poi però non si arrivo alla conclusione di nessuna trattativa. Se poi dovesse dovesse presentarsi l'occasione, la Viterbese potrebbe anche prendere un under da impiegare sulle corsie laterali. Il centrocampo non verrà modificato invece. La confortante crescita del francese Michel Adopo in queste ultime uscite e il rientro previsto tra qualche settimana di Riccardo Calcagni, oltre alle alternative rappresentate da Fabio Foglia e dal giovenale Manuel Zanon, forniscono arrivato ampie garanzie a livello numerico. Il problema però è che, prima di fare mercato, la Viterbese dovrà cedere alcuni elementi. L'mpresa non sarà facile, visto che la società ha quasi tutti giocatori di proprietà con contratti biennali sottoscritti proprio la scorsa estate. Intanto la squadra ha ripreso ieri la preparazione in vista della prima di due gare casalinghe fondamentali in programma prima della sosta natalizia contro Carrarese e Fermana. La gara contro i toscani, in programma domenica prossima, è stata anticipata alle 14,30.