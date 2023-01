Lunedì 2 Gennaio 2023, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 11:25

Sono pronte le sliding doors alla Viterbese. Domani comincia il mercato di riparazione, che dovrà consentire alla Viterbese di acquistare rinforzi per tentare una rimonta che permetta alla formazione gialloblù di allontanarsi il prima possibile dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Siamo ormai agli sgoccioli per l'accordo con il Palermo riguardante l'arrivo dell'esterno sinistro serbo in prestito secco Mbladen Devetak, classe 99, che ha messo insieme 5 presenze in serie B con la squadra rosanero e che verrebbe a Viterbo per rilanciarsi. L'eventuale arrivo di Devetak, potrebbe portare alla cessione di Francesco Rodio che fino a questo momento ha messo insieme 8 presenze in campionato.

Per domani è previsto anche l'arrivo dell'estremo difensore, classe 88, Daniel Offredi, che ha militato la scorsa stagione della Triestina e che era svincolato. Con l'arrivo di Offredi se ne andrà con ogni probabilità Ermanno Fumagalli, tra l'altro non più utilizzato nelle ultime partite della squadra gialloblù dove i pali sono stati difesi dal giovane Luca Bisogno. Sempre domani dovrebbe arrivare il nigeriano classe 2000 Mario Rabiu, ex Modena e Grosseto.

Gli altri papabili partenti in casa gialloblù sono il centrocampista under Davide Di Cairano e il difensore di fascia destra Gabriel Santoni. Entrambi erano arrivati in estate dal Cynthia-Albalonga e finora hanno rispettivamente messo insieme in campionato 7 e 5 presenze. In queste ore, la società di via della Palazzina sta cercando di mettere a segno altri colpi con giocatori di categoria che potranno arrivare domani o dopodomani, possano favorire il salto di qualità della squadra.

Intanto domani la Viterbese si riunirà dopo la pausa di questi giorni, per iniziare a preparare il delicatissimo scontro salvezza sul terreno di gioco della Fidelis Andria in programma sabato prossimo alle 17,30. Da valutare c'è soprattutto la questione dei giocatori che si sono infortunati nelle scorse settimane, visto che nell'amichevole disputata a Trigoria il 30 dicembre contro la Roma, terminata con il punteggio di 3-1 per i giallorossi, la Viterbese si è presentata con ben dieci assenti per infortunio. Si spera di recuperare in questi giorni almeno Nesta, Semenzato e Monteagudo. In Puglia mancherà anche il centrocampista under Simone Andreis, fermato per un turno dal giudice sportivo.