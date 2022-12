Sabato 10 Dicembre 2022, 05:40

Tutti disponibili, o quasi, in vista del delicatissimo scontro salvezza di domani contro la Turris in programma alle 14,30 allo stadio Enrico Rocchi. Per la prima volta i dirigenti della Viterbese potranno così valutare il lavoro dell’allenatore Emanuele Pesoli con la rosa praticamente al completo e quindi con la possibilità di effettuare cambi importanti anche nel corso della partita.

L’unico assente sarà infatti il portiere Ermanno Fumagalli, squalificato per una giornata dal giudice sportivo per recidività in ammonizione, che sarà sostituito tra i pali dal giovane Luca Bisogno, che finora ha comunque sempre fatto bene ogni qualvolta è stato chiamato in causa durante questa stagione. La notizia più importante è sempre ombra di dubbio il più che probabile recupero del centrocampista lituano Linas Megelaitis, assente in queste ultime partite a causa di un problema al ginocchio. Dopo essere passato al 4-3-3 nelle ultime tre partite tra campionato e Coppa Italia rispettivamente contro Gelbison, Monterosi e Lanerossi Vicenza uno dei problemi per il tecnico Emanuele Pesoli era stato sicuramente quello di non avere gli uomini adatti per adottare questo schema soprattutto a centrocampo. Il recupero di Linas Megelaitis può rappresentare quindi un’alternativa importante proprio per questo reparto. Oggi, in occasione dell’allenamento di rifinitura mattutino, verrà valutato se il giocatore potrà essere impiegato domani pomeriggio fin del primo minuto di gioco o meno. Al momento l’unico sicuro della maglia da titolare a centrocampo è Malick Mbaye.

Il giocatore ex Fermana è cresciuto molto in queste ultime partite soprattutto grazie ad una condizione fisica migliore e sembra Inoltre uno dei pochi ad aver beneficiato del cambio di modulo. È chiaro però che, per fare bene, la Viterbese avrà bisogno anche dell’apporto di giocatori fondamentali soprattutto in avanti come Emilio Volpicelli apparso sottotono in queste ultime partite. La Turris ha vinto una sola partita nelle ultime cinque gare e viene dalla sconfitta interna contro l’Avellino di domenica scorsa, ma guarda alla gara con i gialloblù proprio per rilanciarsi e ottenere tre punti importanti che le permetterebbero probabilmente di abbandonare il quintultimo posto in classifica che occupa attualmente insieme alla Virtus Francavilla.

Pur essendo in zona playout, i campani hanno comunque 7 punti in più della Viterbese che si trova al momento purtroppo molto distante dalla zona salvezza. La partita di domani sarà diretta da Ettore Longo di Cuneo. L’ultima volta che il fischietto piemontese ha incrociato la squadra gialloblù è stato in occasione dell’ultima giornata del campionato 2020-21 quando la Viterbese, già salva matematicamente, è stata sconfitta per 2-0 sul terreno di gioco del Teramo.