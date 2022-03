Mercoledì 23 Marzo 2022, 06:25

A Gubbio senza Megelaitis. In occasione della delicatissima trasferta di domenica prossima sul campo della compagine umbra, la Viterbese dovrà fare a meno del centrocampista lituano. Come già successo nei mesi di settembre, ottobre e novembre Linas Megelaitis sarà impegnato infatti con la propria Nazionale. che disputerà due gare amichevoli venerdì 25 e martedì 29 marzo rispettivamente contro San Marino e Irlanda. I

l giocatore tornerà con i compagni di squadra solamente la prossima settimana, giusto in tempo per prepararsi alla partita di domenica 3 aprile che vedrà la Viterbese di scena allo stadio Enrico Rocchi contro la Reggiana seconda in classifica che scenderà in campo per tentare di dare l'ultimo assalto al primo posto. Per la Viterbese si tratta di una tegola pesante, visto che domenica prossima verrà a mancare un tassello importante dello scacchiere gialloblù.

E questo quando il tecnico Alessandro Dal Canto sembra aver trovato la quadra, come mostrato nella vittoriosa la trasferta di sabato scorso a Pontedera. Con Megelaitis centrale e due elementi di quantità come Adopo e Calcagni nel ruolo di mezzali, il centrocampo gialloblù ha mostrato infatti più solidità permettendo quindi a Mungo di staccarsi per giocare nel ruolo di trequartista dove è stato una ver spina nel fianco per la difesa toscana.

Proprio a Gubbio, Megalaitis era l'uomo più atteso, visto che la scorsa stagione ha indossato proprio la maglia della compagine umbra disputando una delle sue migliori stagioni. Proprio in estate, il giocatore lituano non aveva poi rinnovato con la società rossoblù per venire alla Viterbese. Al suo posto dovrebbe essere impiegato il brasiliano Alvaro Iuliano, che nelle ultime uscite era sempre partito dalla panchina. Dopo due giorni di riposo, la squadra ha ricominciato ad allenarsi ieri per preparare la trasferta.

"Dietro sono tutte vive - ha detto Dal Canto - ma questa può essere una cosa positiva perché vuol dire che può succedere ancora di tutto. Anche squadre che attualmente sono più avanti di noi in classifica, nelle ultime partite potrebbero trovarsi a lottare per non retrocedere. Noi, se vogliamo arrivare più avanti possibile da qui alla fine del campionato, dobbiamo fare un cammino importante e andare avanti partita dopo partita. A Gubbio ci aspetta una gara complicata".

La squadra umbra è una tra quelle che hanno fatto meglio tra le mura amiche, visto che degli attuali 47 punti ben 33 li ha conquistati sul proprio campo. Tuttavia, in vista della gara di domenica prossima, il tecnico eugubino Vincenzo Torrente si troverà a far fronte a diverse assenze e schiererà una formazione iniziale con vari under.