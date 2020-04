Viterbese, il medico sportivo Andreani. «Ripartenza del campionato molto difficile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo del calcio si sta interrogando sulla ripartenza dei campionati: a livelli diversi, si valuta la fattibilità dell'applicazione del protocollo sanitario indicato dalla commissione medico scientifica della Federcalcio all'interno del quale sono contenute tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre professionistiche. Le linee guida del protocollo fissano alcuni punti fermi e inderogabili per consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti: monitoraggio costante dei calciatori attraverso tamponi e test sierologici, contatti con l'esterno azzerati attraverso la clausura di squadre e staff che dovranno praticamente vivere in un ritiro perenne fino al termine della competizione; e poi sanificazione costante di spogliatoi e indumenti dei calciatori, palestre e palloni. Ecco, in serie A, questo protocollo potrebbe essere anche adottato con relativa facilità, mentre in Lega Pro appare impossibile da mettere in atto. Da qualche giorno - i tre giorni del campionato di C - si sono muniti di una sorta di comitato scientifico che dovrà interagire con la federazione per scambiare pareri, idee e proporre eventuali modifiche o integrazioni al protocollo. Nel girone C, dove alberga la Viterbese, sono stati scelti sei medici sociali: all'interno del gruppo c'è anche il dottor Delio Andreani, medico sportivo che fa parte dello staff sanitario del club di via della Palazzina. «Abbiamo creato questo gruppo per scambiarci idee e dare supporto alla federazione di C che poi sarà quella che dovrà prendere le decisioni definitive in merito alla ripresa o meno del campionato - spiega Andreani - ovviamente la nostra attenzione si è soffermata sul protocollo sanitario che la Federcalcio ha indicato qualche giorno fa». Il parere del medico sportivo gialloblù - che parla da esperto e non intende interferire con quella che sarà la linea del club - è abbastanza chiaro: una ripresa del torneo di Lega Pro appare molto complicata. «Il calcio è uno sport di contatto e il rischio zero non potrà mai esistere - analizza Andreani - ci troviamo di fronte ad un virus che si manifesta in mille modi ed ha un elevato livello di contagiosità. Il protocollo indicato dalla Federcalcio è utile e corretto dal punto di vista medico, ma anche pesante economicamente: quanti club riusciranno a rispettarlo?». Andreani è pessimista sulla ripresa e ricorda l'ultima gara lunare vissuta al Rocchi prima dello stop. «La notte prima di Viterbese-Rieti non ho dormito - rivela il dottore - abbiamo adottato un'organizzazione minuziosa per quella gara, ma anche giocando a porte chiuse sono entrate all'interno dell'impianto più di 200 persone tra calciatori, staff e addetti al campo. La responsabilità sanitaria è una cosa seria: prima di ripartire tra l'altro bisognerebbe adottare di nuovo tutti i protocolli previsti quando si inizia una nuova stagione; visita medico sportiva e test cardiovascolari con aggravio di costi e di responsabilità per tutte le società».