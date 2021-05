6 Maggio 2021

di Paolo Graziotti

Un altro dodicesimo posto, per il secondo anno consecutivo. La Viterbese del presidente Marco Romano fallisce di nuovo l'appuntamento con gli spareggi per la serie B. "Di errori ne abbiamo commessi - dice il il numero uno di via della Palazzina - e ovviamente ne ho commessi anch'io. Credo però che in entrambi questi due campionati la Viterbese avrebbe meritato di centrare l'obiettivo dei play-off. In questa stagione eravamo partiti male per vari motivi, poi che eravamo ripresi anche grazie alla campagna acquisti nello scorso mercato di gennaio e l'obiettivo era alla nostra portata. Abbiamo ottenuto anche vittorie importanti, peccato poi per quella flessione che ha avuto la squadra a cominciare dal mese di marzo. La scorsa stagione, c'è stato un periodo in cui eravamo addirittura quarti in classifica e comunque per tutto l'arco del campionato abbiamo stazionato stabilmente nella griglia dei play-off. Prima dell'ultima partita in casa con il Rieti, proprio alla vigilia della sospensione del campionato per pandemia eravamo noni. Poi, a causa di quella sconfitta incredibile dove abbiamo fallito occasioni facilissime, siamo scivolati fuori dalla griglia dei play-off. In entrambe le occasioni è stato un vero peccato, la prossima stagione senza ombra di dubbio cercheremo di fare meglio. Per questo ci stiamo già portando avanti con la programmazione".

Nello scorso campionato, la Viterbese ebbe una classifica migliore chiudendo a 39 punti dopo trenta partite. La Viterbese arrivò appaiata alla Vibonese, che però aveva avuto la meglio negli scontri diretti. In questo campionato, la Viterbese ha totalizzato invece 40 punti in trentasei partite. Per la verità, i gialloblù sono arrivati dodicesimi anche tre stagioni fa nell'ultimo campionato sotto la gestione di Piero Camilli. In quel caso però, la Viterbese raggiunse ugualmente i play-off grazie alla vittoria nella Coppa Italia arrivata l'8 maggio contro il Monza. In quanto vincitrice della Coppa Italia, la formazione gialloblù entro a gareggiare nella competizione direttamente dai quarti di finale ma uscì subito avendo la peggio nel doppio confronto con l'Arezzo.

La Viterbese continua ad allenarsi durante questa settimana, nonostante ormai non abbia più partite ufficiali da giocare in questa stagione avendo terminato il proprio campionato domenica scorsa sul terreno di gioco del Teramo. In queste ore si deciderà se la squadra continuerà ad allenarsi per tutto il mese di maggio, o comunque ancora per un'altra settimana, oppure lo sciogliete le righe avverrà già dopo la seduta di domani. L'orientamento sembra comunque essere quello di sospendere l'attività già dopo l'allenamento in programma nella giornata di domani Vista l'impossibilità di far accedere i tifosi allo stadio, cade anche la possibilità di poter disputare un'amichevole di lusso per concludere la stagione e salutare gli sportivi viterbesi.