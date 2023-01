Viterbese che mazzata: il Tribunale Federale la penalizza con due punti: gialloblù ultimi. Il club annuncia ricorso

La mazzata arriva a metà pomeriggio: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto due punti di penalizzazione alla Viterbese che scivola così in classifica all'ultimo posto del girone C con 15 punti. Le motivazioni del Tribunale, che ha comminato anche tre mesi inibizione al dirigente Giuseppe Capozzoli, saranno depositate nei prossimi giorni. Quasi sicuramente, sono state riscontrate alcune irregolarità nei versamenti Irpef relative agli stipendi dei calciatori. La Viterbese però, non ci sta e attraverso un comunicato promette battaglia.

«Abbiamo appreso con profondo sconcerto e stupore della decisione assunta oggi dal TFN, del tutto inaspettata - si legge nella nota del club di via della Palazzina - siamo assolutamente convinti della giustezza della nostra condotta e della immeritevolezza della decisione, essendo state pagate tutte le somme dovute in conformità della normativa federale». E poi. «Annunciamo pertanto che esperiremo tutti i gradi della giustizia sportiva e non, e tuteleremo le nostre ragioni in tutte le sedi possibili. Ci riserviamo ogni ulteriore valutazione all'esito delle motivazioni che, stranamente, non sono state ancora depositate».