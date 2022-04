Domenica 17 Aprile 2022, 06:45

Al danno si aggiunge anche la beffa. Dopo l'amaro pareggio con il Montevarchi a reti bianche, per la Viterbese è arrivata anche la maxi-stangata del giudice sportivo che ha multato e squalificato dirigenti e collaboratori dopo le rimostranze nell'intervallo della gara verso l'arbitro per il calcio di rigore non concesso, apparso per la verità piuttosto netto, per l'atterramento in area di Semenzato.

Squalifica per una giornata per recidività in ammonizione anche per il difensore Riccardo Martinelli. E proprio le diffide sulle spalle dei giocatori, in vista dei playout, possono diventare un problema. Il giudice sportivo ha inflitto una multa di 500 euro e squalifica fino a fine mese per al presidente Marco Romano, al direttore generale Francesco Pistolesi, al direttore sportivo Mariano Fernandez, al team manager Alessandro Ursini, al preparatore dei portieri Paolo Gobattoni e al collaboratore Biagio Corrente.

Una multa di 500 euro è stata poi inflitta anche alla società perché, come si legge nella motivazione, "aver alcuni suoi sostenitori, al termine della partita, intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dell'arbitro". Ma l'aspetto disciplinare è anche una componente da tener presente proprio in vista dei playout, sono tre infatti i giocatori diffidati per cui scatterà la squalifica con il prossimo cartellino giallo. Si tratta del portiere Ermanno Fumagalli, del difensore Dario D'Ambrosio e soprattutto della punta Emilio Volpicelli che finora è apparso l'unico capace di fare la differenza in avanti.

"Sono tre giocatori importanti quelli diffidati - ha detto l'allenatore Alessandro Dal Canto - però ho altri elementi che possono dire la loro. È chiaro però che se ho tutti i giocatori per fare i playout è meglio e tenteremmo di affrontarli nel miglior modo possibile con i dovuti i rischi del caso". Dopo aver effettuato l'ultimo allenamento venerdì scorso, la Viterbese osserverà due giorni di riposo e tornerà ad allenarsi domani per iniziare a preparare la trasferta di Carrara il cui esito, unitamente al risultato delle altre squadre implicate, determinerà la posizione della Viterbese nella griglia dei playout, che si disputeranno il 7 e 14 maggio.