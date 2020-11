Buone notizie da via della Palazzina e anche da Pagani. A meno che nella giornata di oggi o al massimo domani non arrivi a sorpresa una doccia fredda dall'ultimo giro di tamponi, domenica prossima la partita tra Viterbese e Paganese in programma alle 15 allo stadio Rocchi si giocherà regolarmente. Ieri mattina il tecnico gialloblù Agenore Maurizi è tornato di nuovo ad allenare la squadra nella seduta mattutina che si è svolta sul sintetico del Pilastro. I giocatori sono tornati poi a lavorare anche nel pomeriggio, dato che era prevista una doppia seduta di allenamento. Maurizi, insieme ad altri quattro componenti del suo staff, era stato trovato positivo lunedì 26 ottobre proprio al rientro dalla trasferta di Vibo Valentia che la Viterbese ha dovuto affrontare in pullman sia all'andata che al ritorno.

Tornando all'allenamento di ieri, si è rivisto anche il difensore Toni Markic che ha lavorato a parte, ma che presto potrà tornare a disposizione. Oltre a Maurizi, ieri sono stati negativizzati anche altri tre componenti dello staff tecnico ed un giocatore. Attualmente sono ancora 11 i componenti del gruppo gialloblù ad essere positivi, si tratta di 8 giocatori, un elemento dello staff tecnico e 2 dipendenti. I giocatori della Viterbese negativi si sottoporranno questa mattina ad un nuovo giro di test molecolari. Se come emerso già martedì scorso i componenti del gruppo saranno ancora negativi, la Viterbese potrà raggiungere tranquillamente il numero minimo di elementi per scendere in campo.

Durante l'allenamento di ieri, il tecnico ha già provato qualche nuova soluzione che potrebbe essere adottata domenica prossima. Lo schema adottato sarà sempre il 3-5-2, ma sono previste novità in difesa, a centrocampo e in attacco. Notizie confortanti, che spingono ad essere ottimisti circa la possibilità che domenica si scenda in campo, arrivano anche da Pagani. Dopo i 7 casi di positività all'interno della squadra riscontrati sabato scorso, c'era apprensione per l'esito dei tamponi effettuati lunedì che però martedì sera hanno dato esito negativo. La squadra campana è tornata però ad allenarsi solamente ieri pomeriggio, dopo aver atteso martedì scorso un semaforo verde dall'esito dei tamponi che è arrivato solamente in serata. Già ieri i giocatori della Paganese si sono sottoposti ad una nuova serie di test molecolari, il cui esito verrà reso noto tra questa sera e domani mattina. C'è comunque ottimismo sul fatto che i campani possono avere tutte le carte in regola per venire a giocare domenica prossima a Viterbo. Ai test di ieri si sono sottoposti anche i giocatori che erano risultati positivi sabato scorso e la Paganese spera di avere già qualche negativizzato. Sta comunque di fatto che la squadra che scenderebbe in campo domenica prossima per affrontare la Viterbese si presenterebbe con una formazione piuttosto rimaneggiata.

Se la questione relativa alla partita di domenica prossima sembra andare verso la risoluzione, rimane un'incognita la gara di mercoledì 11 novembre a Monopoli, dove la Viterbese sarà costretta ad affrontare nuovamente una lunga trasferta. C'è da dire, comunque, che dopo la partita in Puglia la squadra gialloblù potrà godere di un periodo più tranquillo. Domenica 15 novembre la Viterbese potrà infatti usufruire del turno di riposo, visto che era in programma la partita contro il Trapani che però è stato escluso dal campionato proprio all'inizio della stagione.



