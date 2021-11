Giovedì 11 Novembre 2021, 06:10

Lavoro e consapevolezza. Secondo il difensore Riccardo Martinelli, la scorsa stagione alla Reggiiana in Serie B, sono queste le componenti fondamentali che serviranno alla Viterbese per uscire dalla crisi. "È vero - sottolinea Martinelli - la nostra situazione di classifica è drammatica in questo momento. Nessuno se lo aspettava alla vigilia del campionato perché i programmi erano altri considerando anche i nomi dei giocatori che compongono la nostra rosa. In questo momento serve soprattutto consapevolezza della situazione in cui ci troviamo, dobbiamo capire che siamo giù in fondo alla classifica e che dobbiamo lottare partita dopo partita per poter guadagnare quei punti pesanti che ci consentano di uscire il prima possibile da questa situazione". Da tre giorni dopo l'esonero di Giuseppe Raffaele, la Viterbese è allenata da Francesco Punzi che fino alla scorsa settimana allenava la Primavera. Riccardo Martinelli conferma che l'impatto con la nuova guida tecnica è stato buono. "Dobbiamo lavorare - commenta - solo lavorare. Ci siamo messi a disposizione del nuovo mister che ha idee nuove. Sinceramente ci siamo messi a disposizione anche dei tecnici precedenti, anche se invece i risultati che sono arrivati potevano far pensare il contrario. Sono convinto comunque che con la consapevolezza e il lavoro una soluzione per uscire da questa situazione di classifica la troveremo". Riccardo Martinelli è arrivato alla Viterbese nelle battute finali del Calciomercato e poi si è infortunato a Pescara In occasione della quinta giornata dopo aver guadagnato il rigore del momentaneo vantaggio gialloblù. Solamente adesso la Viterbese sta cominciando ad averlo a disposizione con continuità. "Purtroppo dall'inizio di questa stagione ho avuto vari stop - conferma - ma adesso fisicamente sto bene e partita dopo partita sto acquisendo una condizione sempre migliore. Proprio in questa ottica questa ulteriore settimana di allenamento potrà farmi arrivare in condizioni ancora migliori alla partita di sabato contro il Pontedera". Proprio dopodomani arriva la squadra toscana che sta facendo benissimo in casa, ma che lontano dalle mura amiche ha raccolto solamente un pareggio. "Andare avanti partita dopo partita sperando che sia quella della svolta non va bene - conclude Martinelli - anche perché questa svolta ce la dobbiamo andare a cercare noi. Sabato contro il Pontedera dobbiamo trovare la vittoria a tutti i costi senza pensare che loro in trasferta hanno ottenuto solamente un punto". La gara di dopodomani sarà diretta da Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.