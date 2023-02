Martedì 7 Febbraio 2023, 05:30

La Viterbese non è più ultima da sola in classifica dopo il netto successo contro il Monopoli di domenica scorsa e soprattutto ha ritrovato l’affetto del proprio pubblico, che adesso potrà accompagnarla in questa difficilissima rimonta verso la salvezza. «Serviva proprio questo tempo - dice l’attaccante Alessandro Marotta - per assimilare il gioco del nuovo mister. Ci siamo parlati molto e confrontati con i compagni».

Dopo il rigore segnato sotto la curva, che ha messo in ghiacciaia il risultato portandolo sul definitivo 2-0, l’attaccante, al settimo gol stagionale, ha esultato (nella foto) proprio con i ragazzi della curva e ha poi chiesto l’incitamento di tutta la tribuna centrale, che ha risposto con un grande boato. «Voglio fare un applauso al nostro pubblico - commenta ancora Marotta - perché non ho mai visto in carriera un sostegno così forte nonostante non avesse soddisfazioni da tempo. Ho visto gente piangere, ho parlato con la squadra e noi abbiamo giocato per loro». Prima della scorsa domenica, la Viterbese aveva infatti ottenuto solo due vittorie tra le mura amiche, quella dello scorso 18 ottobre in notturna contro l’Avellino e quella della partita prenatalizia del 23 dicembre contro il Giugliano.

Marotta parla anche dei nuovi arrivati, che hanno debuttato immediatamente domenica scorsa. «Mastropietro e Jallow - spiega - hanno migliorato la squadra, Ingegneri è un giocatore forte, ci ho giocato insieme a Modena. Abbiamo l’opportunità di trasformare questa stagione in un miracolo». Il problema è che la Viterbese sarà costretta in quest’ultima parte di campionato a fare un cammino straordinario a causa dei troppi punti persi fino a questo momento, nonostante il calendario nelle prossime partite sia tutt’altro che in discesa. La squadra riprende oggi ad allenarsi infatti per preparare il proibitivo match in programma domenica prossima alle 17,30 allo stadio Enrico Rocchi contro la capolista Catanzaro.

La squadra calabrese viaggia in cima alla classifica senza essere stata mai sconfitta e la sua corsa sembra non conoscere ostacoli. Da oggi dovrebbe tornare disponibile il capitano Luca Ricci, infortunatosi mercoledì scorso proprio alcuni minuti prima della partita valida per il turno infrasettimanale sul terreno di gioco del Latina. Dopo aver saltato anche la partita dell’altro ieri contro il Monopoli, il capitano potrebbe quindi tornare disponibile contro i calabresi con il reparto difensivo che potrebbe quindi presentarsi con uno schieramento inedito fino a questo momento. Dovrebbe tornare disponibile anche il giovane esterno di centrocampo Gianmarco Nesta, assente per infortunio ormai da diverse settimane. Domenica prossima ci sarà poi nuovamente anche il centrocampista lituano Linas Megelaitis che, contro il Monopoli domenica scorsa, era assente in quanto doveva scontare un turno di squalifica.