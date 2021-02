Ancora un'altra squalifica pesante per la Viterbese. Dopo l'ammonizione rimediata nella partita di domenica scorsa contro la Vibonese, è arrivato puntuale ieri lo stop per il difensore Toni Markic che era giàin diffida. Il centrale, dovrà saltare quindi la partita di sabato prossimo allo stadio Enrico Rocchi contro il Palermo. Il suo posto sarà preso con ogni probabilità da Mbende, che ultimamente aveva visto le partite dei propri compagni di squadra dalla panchina visto che la coppia titolari centrali era formata Markic e Camilleri. Assenza importante anche nel Palermo, visto che non ci sarà Andrea Saraniti appiedato per due giornate dopo l'espulsione di domenica scorsa nella partita casalinga contro il gCatanzaro. Saraniti era uno degli uomini più attesi, avendo indossato la maglia della Viterbese sia in Serie D che in Serie C. Tornando ai gialloblù, la difesa non dovrebbe cambiare, a meno che non dia forfait anche Urso. Le condizioni fisiche dell'esterno sinistro verranno valutate in questi giorni. Se Urso non dovesse farcela, al suo posto verrà impiegato molto probabilmente Luca Falbo. Il giocatore ex Lazio, è stato assente per diverso tempo a causa di un infortunio, ma proprio domenica scorsa contro la Vibonese è tornato in squadra ed ha suscitato un'ottima impressione nello spezzone di partita in cui è stato impiegato. Il rientro più importante per i gialloblù sarà comunque quello in attacco di Murilo, la punta brasiliana ha scontato il turno di squalifica e sabato sarà così regolarmente in campo. Nel reparto avanzato potrebbe giocare insieme a Rossi e Simonelli, con lo scopo di ritrovare quella via del gol che per la Viterbese ultimamente sembra smarrita. Intanto si è accasato al Siena Andrea De Falco, dopo la rescissione consensuale con la società di via della Palazzina arrivata lunedì pomeriggio. La squadra toscana, che nella scorsa sessione del calciomercato di riparazione di gennaio si era interessata anche a Simone Palermo, milita nel campionato di Serie D ed è allenata dall'ex attaccante di Milan e Parma Alberto Gilardino.Tornando alla partita di sabato prossimo contro il Palermo, sara arbitrata da Adalberto Fiero di Pistoia.

