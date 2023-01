Domenica 22 Gennaio 2023, 06:10

Si ricomincia dall’ultimo posto con un nuovo allenatore. Per questo, sul proibitivo terreno di gioco del Pescara, la Viterbese è obbligata a ottenere punti pesanti che le permettano di abbandonare al più presto la zona che scotta. Stadio Adriatico ore 14,30, con Giovanni Lopez in panchina i gialloblù affrontano la blasonata formazione abruzzese partita per riconquistare la Serie B, ma al momento in grande difficoltà come testimonia il solo punto guadagnato nelle ultime quattro partite. Proprio nella gara di oggi, il tecnico locale Alberto Colombo si gioca una bella fetta di panchina.

Lopez non si fida dei padroni di casa. «Il Pescara è una squadra forte, che adesso è in difficoltà - ha affermato Lopez - però può fare male a tutti. Ha giocatori importanti, un allenatore che non conosco, ma so che è bravo. L’ho visto anche nell’ultima partita contro il Crotone, ha perso a causa degli episodi». Oggi la Viterbese scenderà in campo senza tener conto del minutaggio dei giovani. «Non possiamo farlo - ha specificato Lopez - faccio le mie scelte secondo quello che vedo». Visti i numerosi gol incassati finora dalla Viterbese, la formazione gialloblù si potrebbe schierare già oggi con qualche aggiustamento tattico rispetto alle ultime partite. Restano indisponibili solo il centrocampista Gianmarco Nesta e il difensore Juan Monteagudo. Rientri importanti sicuramente quelli di Mbaye e Semenzato, che hanno scontato il turno di squalifica che non ha permesso loro di essere in campo in occasione della partita di domenica scorsa contro il Messina disputata allo stadio Enrico Rocchi. Dopo l’attacco influenzale torna a disposizione anche il centrocampista Simone Andreis.

«Della Viterbese non sappiamo molto, poiché c’è un nuovo allenatore - ha detto il tecnico abruzzese Alberto Colombo - per questo servirà maggiore attenzione soprattutto sulle palle inattive. Marotta e Volpicelli li conosciamo bene». L’ultimo precedente tra le due squadre all’Adriatico, risale alla quinta giornata di andata della scorsa stagione quando la Viterbese andò in vantaggio dopo qualche minuto di gioco, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Volpicelli, e venne raggiunta allo scadere.

COSI’ IN CAMPO

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Palmiero, Kraja, Mora; Cuppone, Desogus; Tupta. A disp. Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Aloi, Gyabuaa, Kolaj, Vergani, Lescano, Delle Monache, D’Aloia, Boben, Mesik, Saccani, Germinario. All. Alberto Colombo.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Semenzato, Ricci Devetak; Pavlev, Megelaitis, Mbaye, Mungo, Rodio; Volpicelli, Marotta. A disp. Dekic, Rabiu, Renault, Spolverini, Cats, Monteaperto, Ndom, Riggio, Polidori Barillà, Andreis, D’Uffizi, Chicarella. All. Giovanni Lopez.

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena.