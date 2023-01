Sabato 21 Gennaio 2023, 05:50

«Sono un ottimista di natura». Sta probabilmente in questa sua frase il motivo per cui Giovanni Lopez, presentato ieri, ha accettato di tornare sulla panchina gialloblù per salvare la Viterbese. Il tecnico capitolino qui è infatti alla sua terza esperienza, dopo quelle nel 2018 e nel 2019. «La situazione è difficile ma sono fiducioso - ha detto il tecnico - il mercato va rifatto perché così non basta, di questo siamo consapevoli. Ho fatto già un paio di nomi e spero che questi giocatori accettino. Certo è difficile che vengano con questa situazione, ma se sono intelligenti possono anche capire che questa può essere l’occasione giusta per rilanciarsi. A nomi questa squadra non merita certo la situazione di classifica attuale, ma se sta qui sicuramente un motivo c’è. Dovrò essere bravo io a trovare la chiave per entrare nella testa dei giocatori».

Il nuovo tecnico parla anche delle situazioni del capitano Luca Ricci, che ha già allenato quando sedeva sulla panchina della Pistolese, dato per partente nei giorni scorsi. «So che ha avuto problemi con la società - riprende - ho parlato con lui. Per me è un giocatore della Viterbese, quindi verrà convocato per Pescara e, per l’idea che ho io, partirà anche dall’inizio. È vero, la Viterbese ha preso troppi gol ma non dipende solo dalla difesa, ma anche da chi la deve supportare. Il problema va analizzato, perché il 70-80% dei gol vengono da calci d’angolo o cross dalle fasce laterali. Qualcosa ho già in mente di fare. Ho già parlato con il presidente, non farò minutaggio dei giovani perché in questo momento la nostra priorità è la salvezza. Antonino Barillà è un elemento che sarà molto utile, all’inizio potrà giocare 10 o 15 minuti finché non arriverà ad avere la condizione giusta».

Inevitabile parlare di come la squadra sta vivendo, alla vigilia della difficilissima partita di Pescara, la penalizzazione di due punti, arrivata come un fulmine a ciel sereno, in una situazione già molto complicata. «Alla squadra è stato detto di pensare a giocare - ha concluso Lopez - a loro non deve interessare quello che succede al di fuori. Prima eravamo penultimi, adesso siamo ultimi, se poi la società sarà brava, i due punti se li farà ridare. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i play-out, intanto arriviamoci perché sarebbe già una grande cosa. Giocarli al sud? Vedremo eventualmente come affrontarli. Sarebbe meglio giocare il ritorno in casa».

La Viterbese vuole risolvere il prima possibile la questione e per questo presenterà a breve il ricorso. Non a caso ieri la società di via della Palazzina ha diffuso una nota dove giudica incomprensibili le ragioni che hanno portato alla penalizzazione dicendosi curiosa di conoscere le motivazioni. Intanto è arrivato anche un nuovo direttore sportivo che avrà il compito di prendere i due tasselli che mancano per chiudere il mercato gialloblù. Si tratta del giovane Carlo Musa, classe 1990. Il nuovo direttore sportivo ha già lavorato in Serie D con Lupa Roma, Savoia e Avellino. Proprio con la squadra irpina ha vinto il campionato di Serie D conquistando la promozione in Serie C. La scorsa stagione ha invece lavorato sempre in Serie C con il Teramo.