Martedì 21 Marzo 2023, 05:55

Occhio alle prossime cinque partite, che mancano da qui alla fine della stagione regolare, dove la Viterbese comincerà un nuovo campionato con la speranza di centrare la salvezza. Il tecnico Giovanni Lopez ci crede e carica la squadra. "Sono sicuro che faremo i play-out e saremo duri a morire - puntualizza - Quando sono arrivato qui la squadra era spacciata. Ora ci aspettano cinque scontri diretti ed è lì che si deciderà la nostra stagione. La delusione è tanta parlerò con i ragazzi".

Il tecnico riparte quindi dalle cose buone viste a Crotone, dove la Viterbese era riuscita a mettere sotto per un'ora di gioco una squadra costruita immediatamente per vincere il campionato dopo la retrocessione dalla Serie B della stagione scorsa. Sicuramente va corretto qualcosa a livello di mentalità visto che la paura del risultato, adesso che la Fidelis Andria ha recuperato i punti di svantaggio che aveva nei confronti dei gialloblù, ha bloccato la squadra sia in occasione della partita disputata contro il Taranto nella gara infrasettimanale di mercoledì scorso e sia nell'ultima parte della gara di Crotone dopo il gol di Tribuzzi che ha accorciato le distanze per i calabresi.

Prima dei tre scontri diretti che vedranno i gialloblù affrontare nell'ordine Monterosi, Gelbison e Turris, la Viterbese è attesa sabato prossimo da una partita molto difficile contro il Cerignola. La matricola pugliese, che occupa attualmente il sesto posto in classifica, viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria di domenica scorsa nel sentito derby contro il Foggia, ma lontana dalle mura amiche non è irresistibile. Contro il Cerignola rientra in difesa il capitano Luca Ricci, che ha saltato la partita di Crotone dovendo scontare un turno di squalifica. Sicuramente la mancanza della sua esperienza, nel finale della gara domenica scorsa in Calabria si è fatta sentire. Da valutare anche le condizioni dell'attaccante Sulayman Jallow, costretto ad uscire per infortunio l'altro ieri. La sua è stata un'assenza pesante, poiché la Viterbese non è più riuscita a salire alleggerendo così la pressione degli avversari che hanno compresso la Viterbese nella propria metà campo.

Le condizioni fisiche dell'attaccante ex Montevarchi verranno con ogni probabilità verificate proprio nella giornata odierna, con la speranza che il giocatore possa essere a disposizione in occasione della partita di sabato prossimo allo stadio Enrico Rocchi visto che ha già saltato la partita con il Taranto per squalifica. Della trasferta di Crotone resta comunque il bellissimo gesto della squadra che la mattina prima della partita si è recata alla spiaggia di Cutro, teatro della tragedia del mare di qualche settimana fa, per lasciare una maglia della Viterbese vicino ai tanti mazzi di fiori già presenti sulla sabbia.