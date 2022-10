Lunedì 10 Ottobre 2022, 05:40

Stagione nuova, mali vecchi. La Viterbese, e il suo tecnico Giacomo Filippi, tirano un sospiro di sollievo dopo la fondamentale vittoria sul terreno di gioco del Monopoli dove finora i pugliesi avevano sempre vinto.

Come già successo la stagione scorsa la Viterbese si conferma squadra da trasferta in queste prime sette giornate di campionato, con lo stadio Enrico Rocchi che continua ad essere un tabù. Per ora lo score è impietoso, 1 punto racimolato in casa, 5 punti guadagnati in trasferta, 9 reti subite allo stadio Rocchi e solamente e lontano dalle mura amiche. Continua quindi il mal di Rocchi se si pensa che la scorsa stagione l'unica vittoria sul proprio terreno di gioco è arrivata nella gara più dedicata quale quella di ritorno nel doppio play-out salvezza con la Fermana.

La squadra di Filippi ha dimostrato quindi di essere più brava quando si deve difendere e poi ripartire in contropiede, come fatto a Monopoli, rispetto a quando deve fare la partita come accade appunto durante le partite casalinghe. Sabato pomeriggio a Monopoli ancora non si è potuto sperimentare infatti il valore dell'attacco a due punte schierato nell'occasione per la prima volta, visto che sia Polidori che Marotta hanno ricevuto pochi palloni giocabili avendo la Viterbese disputato soprattutto una gara di contenimento.

Resta poi il caso Volpicelli. La Viterbese in estate ha rifiutato anche avances importanti, da parte di diverse società, per il giocatore, che era stato senza ombra di dubbio il protagonista della sofferta salvezza nella stagione scorsa. Fino a questo momento le uniche due vittorie ufficiali della Viterbese sia in Coppa Italia mercoledì scorso con il San Donato Tavernelle, che sabato pomeriggio a Monopoli, sono arrivate con Volpicelli spettatore in panchina. È chiaro che in questo primo scorcio di campionato il giocatore non è stato impiegato nella posizione a lui più congeniale. Resta da vedere se Filippi, già dalla prossima proibitiva trasferta di sabato prossimo sul terreno di gioco della capolista Catanzaro, vorrà tornare a puntare sull'attaccante ritagliandogli magari un ruolo su misura oppure continuerà a tenerlo in panchina.

La vittoria di Monopoli ha ridato comunque fiducia alla squadra e soprattutto gli ha consentito di fare un vaso in avanti in classifica e in questo momento è la cosa che conta. Per la Viterbese è comunque doppia festa, visto che anche la Primavera 2 ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato. I ragazzi di Emanuele Pesoli si sono imposti infatti per 3-2 sul terreno di gioco dello Spezia. Per i gialloblù sono andati in rete Pompei e Kone con una doppietta, nel finale il portiere Marasca ha parato un rigore che avrebbe regalato ai liguri la rete della clamorosa rimonta.