Per la Viterbese della gestione del presidente Marco Romano Romano sbancare il San Nicola di Bari è ormai un vizio di famiglia. Contro ogni pronostico la squadra gialloblù si è imposta ancora una volta in trasferta contro la blasonata compagine pugliese, come già successo la stagione scorsa. Il peso specifico della vittoria di ieri e però enorme, perché la Viterbese acuisce la crisi del Bari, dando un segnale fortissimo alle altre pretendenti nella lotta per non retrocedere e guadagna tre punti fondamentali per allontanarsi ancora di più dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Finora alla Viterbese era infatti mancata quello "strappo" derivante la una vittoria inaspettata, che potesse permettere alla squadra gialloblù di fare un balzo considerevole in classifica. Con la gara di ieri, formazione di Taurino ha concluso infatti il ciclo terribile delle sei partite proibitive e adesso può iniziare ad affrontare squadre più alla propria portata, cominciando dalla partita contro la Cavese che la Viterbese disputerà allo stadio Enrico Rocchi nell'anticipo di sabato prossimo. "Il merito di questa vittoria va ai ragazzi, faccio loro i complimenti per la prestazione che sono riusciti a tirare fuori e perché hanno saputo soffrire quando ce n'era bisogno" ha detto il l'allenatore. Ma quella di ieri è stata anche la vittoria del tecnico che ha preparato la partita nel modo giusto è ha letto benissimo l'evolversi della gara, inserendo nel momento giusto Simonelli per dare più peso all'attacco. Giocare ad armi pari contro un Bari ferito, seppur privo di cinque titolari, avrebbe portato sicuramente la squadra gialloblù ad uno scontro frontale in cui avrebbe avuto la peggio. Per tutto il primo tempo e gran parte del secondo, la Viterbese ha così lasciato giocare sulle corsie laterali i Galletti che si sono resi pericolosi soprattutto con Ciofani. " Loro ci mettevano pressione e non era facile" ha commentato il tecnico. La Viterbese sì e poi complicata anche la vita sbagliando spesso l'appoggio in fase di uscita, vanificando così i tentativi di alleggerire la pressione del Bari e di mettere paura alla squadra pugliese con qualche azione offensiva. "In qualche momento è mancata la lucidità - ha confermato Taurino - dobbiamo ancora migliorare. Ma lo spirito di squadra è stato encomiabile". Come era quindi inevitabile la Viterbese si è presa dei rischi, alcuni dei quali potevano essere anche evitati gestendo meglio il pallone nelle ripartenze. I gialloblù però hanno retto grazie ad un'ottima prestazione del portiere Riccardo Daga, che sta crescendo sempre di più partita dopo partita, ed anche grazie a un'altra prova perfetta della retroguardia che ormai si sta mostrando sempre più affidabile. Con Mbende tenuto a riposo ed entrato solo nella ripresa, stavolta è stato Markic a guidare in modo encomiabile il reparto che per la seconda partita consecutiva non ha preso gol.

