Viterbese, la sconfitta in casa della Turris sa di addio alla serie C. I gialloblù si aggrappano solo alla matematica

Ancora non c'è la certezza matematica, ma la sconfitta per 2-1 rimediata dalla Viterbese in casa della Turris suona come una sentenza. Una sentenza di retrocessione con i gialloblù che ora sono ultimi a tre punti dalla Fidelis Andria e a meno dieci dal quint'ultimo posto occupato dal Messina. Per salvarsi, la Viterbese dovrà trovare nell'ultima giornata contro il Francavilla una serie di combinazioni molto complicate e forse, l'unica speranza, è legata al difficile ricorso per riavere indietro i due punti tolti a causa del mancato versamento irpef di dicembre.

La partita del Liguori si era messa subito in discesa: dopo tre minuti il gol di Marotta aveva portato in vantaggio i gialloblù, suicidatisi a fine primo tempo con il rigore generoso realizzato da Marotta. Oltre al tiro dal dischetto è arrivata anche l'espulsione per il lituano Megelaitis che ha lasciato in dieci i suoi per tutto il secondo tempo. Secondo tempo condizionato dalla rete di Frascatore che ha regalato la salvezza alla Turris e condannato al probabile ritorno in serie D dopo sette anni della Viterbese.

TURRIS (3-4-3): Fasolino 6; Miceli 6,5, Di Nunzio 6, Frascatore 6,5; Rizzo 6,5, Maldonado 6 (29’st Acquadro 6), Franco 6,5, Contessa sv (1’pt Boccia 6); Giannone 6,5 (38’st Schirò sv), Maniero 7 (29’st Longo 6), Guida 6 (29’st Haoudi 6). All. Gaetano Fontana



VITERBESE (3-5-2): Bisogno 6; Riggio 5,5 (15’st Polidori 6), Ricci 6, Monteagudo 6; Nesta 5,5, Barillà 6 (35’st Rabiu sv), Megelaitis 4,5, Semenzato 5, Devetak 5; D’Uffizi 5,5 (1’st Mastropietro 5,5), Marotta 6. All. Giovanni Lopez

Arbitro: Mario Saia di Palermo

Reti: 3’pt Marotta, 45’pt Maniero (rig.), 11’st Frascatore

Note: ammoniti Megelaitis, Devetak, Maniero, Riggio e Frascatore. Espulsi Megelaitis e Lopez 40’ pt