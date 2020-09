© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di Ternana per la Viterbese, che oggi alle 17 incontrerà in amichevole allo stadio Rocchi i pari categoria del Grosseto. La partita di oggi sarà un banco di prova per i gialloblù, in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima che li vedrà esordire nella prima giornata sul campo degli umbri in un derby sempre molto sentito. Nella gara odierna ci sarà da valutare la condizione soprattutto del centrocampo della squadra allenata da Agenore Maurizi, con il nuovo arrivato Francesco Salandria che dovrà fungere sempre di più da perno del reparto. Si aspettano conferme anche dall'attacco, dopo le ottime prove di Tounkara, Rossi e Cali mercoledì scorso contro la Casertana.Negli ultimi 30 anni Viterbese e Grosseto si sono incontrate raramente, ma le sfide non sono mai state banali. Ancora vivo nella mente dei tifosi gialloblù la stagione 1991-92 quando la Viterbese si impose il 22 dicembre nella partita di andata per 4-0. La compagine allenata da Paolo Berrettini si sta giocando la vittoria del campionato Interregionale. Il calendario assegna alla Viterbese una trasferta in Maremma nell'ultima giornata di campionato con il Grosseto già retrocesso. È il 10 maggio 1992 e, con una vittoria, la squadra gialloblù avrebbe la certezza di terminare al primo posto. La partita finisce però 1-1 con la Viterbese che vede sfumare la Serie C2. Ancora un ricordo amaro nel 2002, quando all'inizio della stagione la Viterbese allenata da Guglielmo Bacci cade in Coppa Italia per 2-0 sul campo dei maremmani, che militano nella categoria inferiore. Negli ultimi anni, però, il bilancio è nettamente a favore dei gialloblù. Il 4 settembre 2013 la nuova squadra creata da Piero Camilli, che riparte dall'Eccellenza, si presenta per la prima volta al Rocchi affrontando il Grosseto, che milita in C1, in un'amichevole di lusso davanti a circa 4.000 spettatori. I gialloblù si impongono per 1-0 grazie ad una rete nella ripresa di Luca Guerrini. Ancora migliore il ricordo di quattro stagioni fa, con le squadre che si incontrano di nuovo in Serie D. La Viterbese il 25 ottobre 2015 pareggia 1-1 in trasferta, andando in vantaggio con Mbaye che segna di testa dopo un corner di Giannone, per essere poi raggiunta da Napello. Nella partita di ritorno a Viterbo, i gialloblù vincono per 1-0 grazie ad una rete di Invernizzi e staccano i toscani in classifica. A fine stagione la Viterbese vincerà il campionato e verrà promossa in Serie C.