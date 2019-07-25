Viterbese la prima è in casa; ma nelle prime cinque il calendario è tremendo. La Ternana il 24 novembre.

La Viterbese debutterà in casa contro la Paganese il 25 agosto, mentre il 1 settembre ci sarà il battesimo di fuoco contro il Bari al San Nicola. E' nato il calendario del girone C della serie C e per la Viterbese l'inizio non sarà morbido. Partenze il 25 contro la Paganese; poi Bari, Picerno in casa e Catania e Catanzaro nelle successive domeniche. Dopo la riammissione del Bisceglie il girone è tornato a venti squadre: i derby contro il Rieti e Ternana saranno entrambi in trasferta nel girone d'andata: il 23 ottobre a Rieti, mentre il big-match al Libero Liberati andrà in scena il 24 novembre. I gialloblù chiuderanno il campionato in trasferta: il 26 aprile ultima stagionale sul campo della Virtus Francavilla.
VITERBESE CASTRENSE PAGANESE - -
AVELLINO CATANIA - -
CATANZARO TERAMO - -
CAVESE AZ PICERNO - -
MONOPOLI VIBONESE - -
POTENZA CASERTANA - -
RENDE BISCEGLIE - -
RIETI TERNANA - -
SICULA LEONZIO BARI - -
VIRTUS FRANCAVILLA REGGINA - -
2° GIORNATA Andata01/09 Ritorno12/01
VIBONESE AVELLINO - -
BARI VITERBESE CASTRENSE - -
BISCEGLIE CATANZARO - -
CASERTANA RENDE - -
CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA - -
PAGANESE MONOPOLI - -
AZ PICERNO RIETI - -
REGGINA CAVESE - -
TERAMO SICULA LEONZIO - -
TERNANA POTENZA - -
3° GIORNATA Andata08/09 Ritorno19/01
VITERBESE CASTRENSE AZ PICERNO - -
AVELLINO TERAMO - -
CAVESE VIBONESE - -
MONOPOLI CATANZARO - -
POTENZA CATANIA - -
REGGINA BISCEGLIE - -
RENDE TERNANA - -
RIETI BARI - -
SICULA LEONZIO PAGANESE - -
VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA - -
4° GIORNATA Andata15/09 Ritorno26/01
VIBONESE RENDE - -
BARI REGGINA - -
BISCEGLIE POTENZA - -
CASERTANA RIETI - -
CATANIA VITERBESE CASTRENSE - -
CATANZARO SICULA LEONZIO - -
PAGANESE VIRTUS FRANCAVILLA - -
AZ PICERNO AVELLINO - -
TERAMO CAVESE - -
TERNANA MONOPOLI - -
5° GIORNATA Andata22/09 Ritorno02/02
VITERBESE CASTRENSE CATANZARO - -
AVELLINO BISCEGLIE - -
CAVESE PAGANESE - -
MONOPOLI CATANIA - -
AZ PICERNO CASERTANA - -
REGGINA VIBONESE - -
RENDE TERAMO - -
RIETI POTENZA - -
SICULA LEONZIO TERNANA - -
VIRTUS FRANCAVILLA BARI - -
6° GIORNATA Andata25/09 Ritorno09/02
VIBONESE AZ PICERNO - -
AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA - -
BARI MONOPOLI - -
BISCEGLIE CASERTANA - -
CATANIA CAVESE - -
CATANZARO RIETI - -
PAGANESE RENDE - -
POTENZA SICULA LEONZIO - -
TERAMO VITERBESE CASTRENSE - -
TERNANA REGGINA - -
7° GIORNATA Andata29/09 Ritorno16/02
VITERBESE CASTRENSE VIBONESE - -
CASERTANA CATANZARO - -
CAVESE AVELLINO - -
MONOPOLI TERAMO - -
AZ PICERNO BARI - -
REGGINA CATANIA - -
RENDE POTENZA - -
RIETI PAGANESE - -
SICULA LEONZIO BISCEGLIE - -
VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA - -
8° GIORNATA Andata06/10 Ritorno23/02
VIBONESE CASERTANA - -
AVELLINO RENDE - -
BARI CAVESE - -
BISCEGLIE AZ PICERNO - -
CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA - -
PAGANESE REGGINA - -
POTENZA VITERBESE CASTRENSE - -
SICULA LEONZIO MONOPOLI - -
TERAMO RIETI - -
TERNANA CATANIA - -
9° GIORNATA Andata13/10 Ritorno26/02
VITERBESE CASTRENSE BISCEGLIE - -
BARI TERNANA - -
CASERTANA SICULA LEONZIO - -
CATANIA AZ PICERNO - -
PAGANESE AVELLINO - -
POTENZA TERAMO - -
REGGINA CATANZARO - -
RENDE CAVESE - -
RIETI MONOPOLI - -
VIRTUS FRANCAVILLA VIBONESE - -
10° GIORNATA Andata20/10 Ritorno01/03
VITERBESE CASTRENSE RENDE - -
AVELLINO BARI - -
BISCEGLIE TERNANA - -
CATANZARO POTENZA - -
CAVESE CASERTANA - -
MONOPOLI REGGINA - -
AZ PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA - -
SICULA LEONZIO RIETI - -
TERAMO PAGANESE - -
VIBONESE CATANIA - -
11° GIORNATA Andata23/10 Ritorno08/03
VIRTUS FRANCAVILLA TERAMO - -
BARI CATANZARO - -
CASERTANA MONOPOLI - -
CATANIA BISCEGLIE - -
PAGANESE VIBONESE - -
POTENZA CAVESE - -
REGGINA AZ PICERNO - -
RENDE SICULA LEONZIO - -
RIETI VITERBESE CASTRENSE - -
TERNANA AVELLINO - -
12° GIORNATA Andata27/10 Ritorno15/03
VITERBESE CASTRENSE SICULA LEONZIO - -
AVELLINO REGGINA - -
BISCEGLIE VIRTUS FRANCAVILLA - -
CATANIA BARI - -
CATANZARO RENDE - -
CAVESE RIETI - -
MONOPOLI POTENZA - -
AZ PICERNO PAGANESE - -
TERAMO CASERTANA - -
VIBONESE TERNANA - -
13° GIORNATA Andata03/11 Ritorno22/03
TERNANA AZ PICERNO - -
BARI VIBONESE - -
CASERTANA VITERBESE CASTRENSE - -
CATANZARO AVELLINO - -
PAGANESE CATANIA - -
POTENZA REGGINA - -
RENDE MONOPOLI - -
RIETI VIRTUS FRANCAVILLA - -
SICULA LEONZIO CAVESE - -
TERAMO BISCEGLIE - -
14° GIORNATA Andata10/11 Ritorno25/03
VIRTUS FRANCAVILLA RENDE - -
AVELLINO POTENZA - -
BISCEGLIE BARI - -
CATANIA SICULA LEONZIO - -
CAVESE CATANZARO - -
MONOPOLI VITERBESE CASTRENSE - -
AZ PICERNO TERAMO - -
REGGINA CASERTANA - -
TERNANA PAGANESE - -
VIBONESE RIETI - -
15° GIORNATA Andata17/11 Ritorno29/03
VITERBESE CASTRENSE CAVESE - -
CASERTANA AVELLINO - -
CATANZARO CATANIA - -
MONOPOLI BISCEGLIE - -
PAGANESE BARI - -
POTENZA VIBONESE - -
RENDE AZ PICERNO - -
RIETI REGGINA - -
SICULA LEONZIO VIRTUS FRANCAVILLA - -
TERAMO TERNANA - -
16° GIORNATA Andata24/11 Ritorno05/04
VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA - -
AVELLINO RIETI - -
BARI TERAMO - -
BISCEGLIE PAGANESE - -
CATANIA CASERTANA - -
CAVESE MONOPOLI - -
AZ PICERNO SICULA LEONZIO - -
REGGINA RENDE - -
TERNANA VITERBESE CASTRENSE - -
VIBONESE CATANZARO - -
17° GIORNATA Andata01/12 Ritorno11/04
VITERBESE CASTRENSE AVELLINO - -
CASERTANA PAGANESE - -
CATANZARO TERNANA - -
CAVESE BISCEGLIE - -
MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA - -
POTENZA AZ PICERNO - -
RENDE BARI - -
RIETI CATANIA - -
SICULA LEONZIO VIBONESE - -
TERAMO REGGINA - -
18° GIORNATA Andata08/12 Ritorno19/04
VIRTUS FRANCAVILLA CAVESE - -
AVELLINO SICULA LEONZIO - -
BARI POTENZA - -
CATANIA RENDE - -
PAGANESE CATANZARO - -
AZ PICERNO MONOPOLI - -
REGGINA VITERBESE CASTRENSE - -
RIETI BISCEGLIE - -
TERNANA CASERTANA - -
VIBONESE TERAMO - -
19° GIORNATA Andata15/12 Ritorno26/04
VITERBESE CASTRENSE VIRTUS FRANCAVILLA - -
BISCEGLIE VIBONESE - -
CASERTANA BARI - -
CATANZARO AZ PICERNO - -
CAVESE TERNANA - -
MONOPOLI AVELLINO - -
POTENZA PAGANESE - -
RENDE RIETI - -
SICULA LEONZIO REGGINA - -
TERAMO CATANIA.
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