Viterbese la prima è in casa; ma nelle prime cinque il calendario è tremendo. La Ternana il 24 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese debutterà in casa contro la Paganese il 25 agosto, mentre il 1 settembre ci sarà il battesimo di fuoco contro il Bari al San Nicola. E' nato il calendario del girone C della serie C e per la Viterbese l'inizio non sarà morbido. Partenze il 25 contro la Paganese; poi Bari, Picerno in casa e Catania e Catanzaro nelle successive domeniche. Dopo la riammissione del Bisceglie il girone è tornato a venti squadre: i derby contro il Rieti e Ternana saranno entrambi in trasferta nel girone d'andata: il 23 ottobre a Rieti, mentre il big-match al Libero Liberati andrà in scena il 24 novembre. I gialloblù chiuderanno il campionato in trasferta: il 26 aprile ultima stagionale sul campo della Virtus Francavilla.VITERBESE CASTRENSE PAGANESE - -AVELLINO CATANIA - -CATANZARO TERAMO - -CAVESE AZ PICERNO - -MONOPOLI VIBONESE - -POTENZA CASERTANA - -RENDE BISCEGLIE - -RIETI TERNANA - -SICULA LEONZIO BARI - -VIRTUS FRANCAVILLA REGGINA - -2° GIORNATA Andata01/09 Ritorno12/01VIBONESE AVELLINO - -BARI VITERBESE CASTRENSE - -BISCEGLIE CATANZARO - -CASERTANA RENDE - -CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA - -PAGANESE MONOPOLI - -AZ PICERNO RIETI - -REGGINA CAVESE - -TERAMO SICULA LEONZIO - -TERNANA POTENZA - -3° GIORNATA Andata08/09 Ritorno19/01VITERBESE CASTRENSE AZ PICERNO - -AVELLINO TERAMO - -CAVESE VIBONESE - -MONOPOLI CATANZARO - -POTENZA CATANIA - -REGGINA BISCEGLIE - -RENDE TERNANA - -RIETI BARI - -SICULA LEONZIO PAGANESE - -VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA - -4° GIORNATA Andata15/09 Ritorno26/01VIBONESE RENDE - -BARI REGGINA - -BISCEGLIE POTENZA - -CASERTANA RIETI - -CATANIA VITERBESE CASTRENSE - -CATANZARO SICULA LEONZIO - -PAGANESE VIRTUS FRANCAVILLA - -AZ PICERNO AVELLINO - -TERAMO CAVESE - -TERNANA MONOPOLI - -5° GIORNATA Andata22/09 Ritorno02/02VITERBESE CASTRENSE CATANZARO - -AVELLINO BISCEGLIE - -CAVESE PAGANESE - -MONOPOLI CATANIA - -AZ PICERNO CASERTANA - -REGGINA VIBONESE - -RENDE TERAMO - -RIETI POTENZA - -SICULA LEONZIO TERNANA - -VIRTUS FRANCAVILLA BARI - -6° GIORNATA Andata25/09 Ritorno09/02VIBONESE AZ PICERNO - -AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA - -BARI MONOPOLI - -BISCEGLIE CASERTANA - -CATANIA CAVESE - -CATANZARO RIETI - -PAGANESE RENDE - -POTENZA SICULA LEONZIO - -TERAMO VITERBESE CASTRENSE - -TERNANA REGGINA - -7° GIORNATA Andata29/09 Ritorno16/02VITERBESE CASTRENSE VIBONESE - -CASERTANA CATANZARO - -CAVESE AVELLINO - -MONOPOLI TERAMO - -AZ PICERNO BARI - -REGGINA CATANIA - -RENDE POTENZA - -RIETI PAGANESE - -SICULA LEONZIO BISCEGLIE - -VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA - -8° GIORNATA Andata06/10 Ritorno23/02VIBONESE CASERTANA - -AVELLINO RENDE - -BARI CAVESE - -BISCEGLIE AZ PICERNO - -CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA - -PAGANESE REGGINA - -POTENZA VITERBESE CASTRENSE - -SICULA LEONZIO MONOPOLI - -TERAMO RIETI - -TERNANA CATANIA - -9° GIORNATA Andata13/10 Ritorno26/02VITERBESE CASTRENSE BISCEGLIE - -BARI TERNANA - -CASERTANA SICULA LEONZIO - -CATANIA AZ PICERNO - -PAGANESE AVELLINO - -POTENZA TERAMO - -REGGINA CATANZARO - -RENDE CAVESE - -RIETI MONOPOLI - -VIRTUS FRANCAVILLA VIBONESE - -10° GIORNATA Andata20/10 Ritorno01/03VITERBESE CASTRENSE RENDE - -AVELLINO BARI - -BISCEGLIE TERNANA - -CATANZARO POTENZA - -CAVESE CASERTANA - -MONOPOLI REGGINA - -AZ PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA - -SICULA LEONZIO RIETI - -TERAMO PAGANESE - -VIBONESE CATANIA - -11° GIORNATA Andata23/10 Ritorno08/03VIRTUS FRANCAVILLA TERAMO - -BARI CATANZARO - -CASERTANA MONOPOLI - -CATANIA BISCEGLIE - -PAGANESE VIBONESE - -POTENZA CAVESE - -REGGINA AZ PICERNO - -RENDE SICULA LEONZIO - -RIETI VITERBESE CASTRENSE - -TERNANA AVELLINO - -12° GIORNATA Andata27/10 Ritorno15/03VITERBESE CASTRENSE SICULA LEONZIO - -AVELLINO REGGINA - -BISCEGLIE VIRTUS FRANCAVILLA - -CATANIA BARI - -CATANZARO RENDE - -CAVESE RIETI - -MONOPOLI POTENZA - -AZ PICERNO PAGANESE - -TERAMO CASERTANA - -VIBONESE TERNANA - -13° GIORNATA Andata03/11 Ritorno22/03TERNANA AZ PICERNO - -BARI VIBONESE - -CASERTANA VITERBESE CASTRENSE - -CATANZARO AVELLINO - -PAGANESE CATANIA - -POTENZA REGGINA - -RENDE MONOPOLI - -RIETI VIRTUS FRANCAVILLA - -SICULA LEONZIO CAVESE - -TERAMO BISCEGLIE - -14° GIORNATA Andata10/11 Ritorno25/03VIRTUS FRANCAVILLA RENDE - -AVELLINO POTENZA - -BISCEGLIE BARI - -CATANIA SICULA LEONZIO - -CAVESE CATANZARO - -MONOPOLI VITERBESE CASTRENSE - -AZ PICERNO TERAMO - -REGGINA CASERTANA - -TERNANA PAGANESE - -VIBONESE RIETI - -15° GIORNATA Andata17/11 Ritorno29/03VITERBESE CASTRENSE CAVESE - -CASERTANA AVELLINO - -CATANZARO CATANIA - -MONOPOLI BISCEGLIE - -PAGANESE BARI - -POTENZA VIBONESE - -RENDE AZ PICERNO - -RIETI REGGINA - -SICULA LEONZIO VIRTUS FRANCAVILLA - -TERAMO TERNANA - -16° GIORNATA Andata24/11 Ritorno05/04VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA - -AVELLINO RIETI - -BARI TERAMO - -BISCEGLIE PAGANESE - -CATANIA CASERTANA - -CAVESE MONOPOLI - -AZ PICERNO SICULA LEONZIO - -REGGINA RENDE - -TERNANA VITERBESE CASTRENSE - -VIBONESE CATANZARO - -17° GIORNATA Andata01/12 Ritorno11/04VITERBESE CASTRENSE AVELLINO - -CASERTANA PAGANESE - -CATANZARO TERNANA - -CAVESE BISCEGLIE - -MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA - -POTENZA AZ PICERNO - -RENDE BARI - -RIETI CATANIA - -SICULA LEONZIO VIBONESE - -TERAMO REGGINA - -18° GIORNATA Andata08/12 Ritorno19/04VIRTUS FRANCAVILLA CAVESE - -AVELLINO SICULA LEONZIO - -BARI POTENZA - -CATANIA RENDE - -PAGANESE CATANZARO - -AZ PICERNO MONOPOLI - -REGGINA VITERBESE CASTRENSE - -RIETI BISCEGLIE - -TERNANA CASERTANA - -VIBONESE TERAMO - -19° GIORNATA Andata15/12 Ritorno26/04VITERBESE CASTRENSE VIRTUS FRANCAVILLA - -BISCEGLIE VIBONESE - -CASERTANA BARI - -CATANZARO AZ PICERNO - -CAVESE TERNANA - -MONOPOLI AVELLINO - -POTENZA PAGANESE - -RENDE RIETI - -SICULA LEONZIO REGGINA - -TERAMO CATANIA.