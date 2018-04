Viterbese, la prima è amara: al Rocchi l'Alessandria vince l'andata della finale

di Marco Gobattoni

La Viterbese gioca e lotta, l'Alessandria vince. I piemontesi portano a casa la gara di andata della finale della Coppa Italia di serie C. L'1-0 finale griffato Marconi, sposta il pendolo della contesa dalla parte della compagine allenata dal tecnico Marcolini: i grigi hanno sfruttato l'unica indecisione della retroguardia della Viterbese, con Marconi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 40' ha beffato la difesa della Viterbese poco organizzata nel far scattare la trappola del fuorigioco.



Per il resto, il match giocato al Rocchi, ha lasciato poso spazio allo spettacolo: tanta tattica e giocate all'inglese con Iannarilli e compagni che possonon recriminare per un rigore evidente per fallo su Ngissah non concesso dal direttore di gara veneto amabile.



Nella ripresa i gialloblù hanno chiuso dentro la propria metà campo gli ospiti ma l'assenza di una punta di riferimento si è fatta sentire. La bella prestazione e i probabili ritorno di Jefferson e Baldassin lasciano aperte le speranze in vista del ritorno del 25 aprile in terra piemontese.



VITERBESE (4-4-2): Iannarilli; Celiento, Rinaldi, Sini, De Vito (dal 10′ s.t. Sanè); Peverelli (dal 19′ s.t. Mosti), Benedetti, Di Paolantonio; Vandeputte (dal 10′ s.t. De Sousa), Calderini, Ngissah.

Panchina: Micheli, Cenciarelli, Mendez, Mbaye, Bizzotto, Zenuni, Pandolfi, Atanasov, Mosti.

All. Sottili.

ALESSANDRIA: (4-3-3): Vannucchi; Celjak, Piccolo, Giosa, Barlocco; Gatto, Gazzi, Nicco; Gonzalez (dal 28′ s.t. Fischnaller), Marconi, Sestu.

Panchina: Pop, Lovric, Ranieri, Sciacca, Gjura, Usel, Bellazzini, Ragni, Chinellato, Kadi, Giubilato.

All. Marcolini.

Reti: 40′ Marconi (A).

Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza.

Note: ammoniti Nicco, Ngissah, Celiento, Sanè. Spett. 1800 circa.



