Venerdì 18 Novembre 2022, 05:45

Con Pesoli in panchina almeno fino alla partitissima casalinga di domenica prossima contro il Crotone. "Sì credo che sarà così" ha detto il presidente è gialloblù Marco Romano, intendere che la società di via della Palazzina sta comunque vagliando anche la possibilità di affidare la squadra ad un nuovo tecnico . A meno di accordi dell'ultima ora con un altro allenatore comunque Emanuele Pesoli si giocherà contro la squadra calabrese le possibilità di restare sulla panchina della Viterbese oppure se tornare a guidare la Primavera tuttora prima in classifica nel proprio girone insieme a Pisa e Benevento.

Per quanto riguarda i nomi dei possibili nuovi tecnici che da lunedì prossimo potrebbero guidare la squadra gialloblù, resta sempre caldo il nome di Marco Marchionni mentre si allontana Sandro Pochesi, anche se non è escluso che in questi prossimi giorni la società di via della Palazzina possa stabilire nuovi contatti con altri potenziali allenatori. "Non so cosa accadrà - ha detto Pesoli dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Pontedera - quando mi hanno chiamato ho risposto presente perché volevo dare una mano in questa partita. Se poi mi diranno che sarò l'allenatore della prima squadra, sarà una grandissima chance che accetterò volentieri. Credo serva andare avanti con cautela".

Adesso testa quindi al Crotone, dove non è escluso che Emanuele Pesoli, vista anche la squalifica di Mungo appiedato per una giornata dal Giudice sportivo dopo il cartellino giallo rimediato domenica scorsa a Taranto, confermi a centrocampo almeno uno tra i due giovani provenienti dalla Primavera Spolverini e Giglio che hanno fatto veramente bene mercoledì scorso in Coppa. Il Crotone, appema retroscesso dalla Serie B è partito molto forte ad inizio stagione,ma sta accusando un leggero calo in questo periodo vista la faticosa vittoria interna di domenica scorsa contro la Fidelis Andria e soprattutto l'eliminazione avvenuta l'altro ieri in Coppa Italia sul terreno di gioco del Foggia che si è imposto per 2-0.

Proprio dopodomani la Viterbese ritroverà tra le file dei calabresi un ex che ha fatto la storia gialloblù quale Massimiliano Nardecchia che ha militato nella Viterbese prima dal giocatore, conquistando nel 1995 la storica promozione in Serie C2, e poi da tecnico. Attualmente Nardecchia è il vice dell'allenatore dei calabresi Franco Lerda. Oggi è previsto invece il sorteggio integrale per decidere gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia che si disputeranno mercoledì 7 dicembre sempre in gara secca. Per cui il sorteggio di oggi deciderà anche quali saranno le squadre che avranno l'opportunità di disputare la partita sul proprio terreno di gioco. In lizza sono rimaste squadre di grande blasone tra le migliori della Serie C e qualunque sia l'avversario che pescheranno i gialloblù Si tratterà di una partita di cartello.