Venerdì 2 Giugno 2023, 05:40

È Raffaele Scudieri l'altro papabile allenatore per la Viterbese del prossimo campionato, nel caso in cui non vada in porto la trattativa con Sandro Pochesi. Il tecnico classe 1973 ha già allenato in Serie D, l'Albalonga e il Latina nell'anno in cui i pontini hanno ottenuto la promozione in Serie C. Finora quella con il Latina è stata senza ombra di dubbio l'esperienza più positiva per Scudieri, visto che nella stagione regolare la squadra nerazzurra era arrivata al secondo posto in graduatoria proprio dietro al Monterosi. Però ha vinto poi i playoff di Serie D, guadagnando quindi l'accesso alla categoria superiore.

Negli ultimi due anni Raffaele Scudieri sempre allenato l'UniPomezia subentrando a stagione in corso. La Viterbese nella prossima stagione potrebbe mantenere grossomodo l'ossatura della squadra che ha appena terminato il campionato lo scorso 23 aprile con l'ultima partita della stagione regolare vinta per 2-1 contro la Virtus Francavilla allo stadio Enrico Rocchi. Visto che poi i possibili playout salvezza contro il Monterosi non ci sono disputati dopo che lo scorso 10 maggio il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso della Viterbese contro la penalizzazione di due punti in classifica confermando di fatto la retrocessione dei gialloblù nel campionato di Serie D.

Alcuni dei giocatori più esperti potrebbero infatti rimanere anche in occasione della prossima stagione che la Viterbese disputerà nella serie inferiore. Ovviamente tutto dipenderà, anche in questo caso, da quella che sarà il tipo di proposta che riceveranno dal sodalizio gialloblù i giocatori eventualmente disposti a rimanere a Viterbo e da quelli che saranno i programmi della società di via della Palazzina. Nel caso in cui la Viterbese dovesse trovare poi l'accordo con Sandro Pochesi, che dopo aver incontrato il presidente Marco Romano ha preso tempo per una sua decisione se accettare o meno la panchina gialloblù, il tecnico capitolino potrebbe portare a Viterbo anche qualche giocatore di sua fiducia che nelle stagioni passate ha già allenato.

Per quello che riguarda i giovani, visto che saranno almeno quattro gli under che tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie D dovranno schierare dal primo minuto, (di cui un giocatore nato nel 2003, due nati nel 2004 e uno nel 2005) il serbatoio potrebbe arrivare dalla Primavera 2 che ha fatto molto bene durante questa stagione conquistando sul campo la salvezza diretta con alcune giornate di anticipo grazie al successo ottenuto in trasferta sul terreno di gioco della Salernitana. E nella stagione precedente ha vinto il campionato di Primavera 3, aggiudicandosi con pieno merito la promozione nella serie superiore.