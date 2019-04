Viterbese, la finale di Coppa Italia si decide al Rocchi: andata a Monza, ritorno l’8 maggio in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbese-Monza: il sorteggio ha scelto: l’andata della finale della Coppa Italia della serie C si giocherà a Monza il prossimo 24 aprile. Il ritorno invece, sarà disputato al Rocchi l’8 maggio: entrambe le gare avranno inizio alle ore 17,45.Per i gialloblù si tratta della terza finale di Coppa Italia in sei stagioni. In questo caso si spera che, contro il Monza, arrivi finalmente la possibilità di alzare il trofeo. Finora i gialloblù sono usciti battuti il 5 febbraio del 2014 a Frascati, nella finale della Coppa di Eccellenza contro l'Empolitana. Mentre lo scorso anno, nella doppia finale dell'11 e del 25 aprile, è arrivata la cocente sconfitta nel doppio confronto con l'Alessandria.Prioprio in Piemonte i gialloblù sono stati vittime di alcuni torti arbitrali. La Viterbese ha raggiunto ancora una volta la finale, quest'anno, grazie a una gara perfetta giocata lo scorso mercoledì sera a Trapani, impreziosita dagli splendidi gol di Mignanelli e Pacilli.