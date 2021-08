Martedì 17 Agosto 2021, 05:45

La Viterbese tessera il difensore olandese Junior Van der Velden e mette in lista di partenza uno tra Mbende e Camilleri. Con l'arrivo di Dario D'Ambrosio, che già conosce i meccanismi di gioco del tecnico Alessandro Dal Canto e già fregiato della fascia di capitano, il reparto arretrato della Viterbese comincia ad essere troppo affollato.

Tanto più che la società di via della palazzina ha anche tesserato il giovane olandese Junior Van Der Velden, ormai in prova da diverse settimane ed impiegato con continuità nelle gare precampionato. Fermo restando che dell'organico fa parte anche l'under Filippo Marenco anche lui impiegato dal primo minuto proprio nell'ultimo test di venerdì scorso contro il Trastevere, a questo punto la Viterbese ha cinque difensori centrali per due maglie. Da qui la scelta di mettere sul mercato uno tra Mbende e Camilleri giocatori entrambi molto esperti, per i quali ci sono però già diversi sondaggi da squadre di categoria.

Attualmente il giocatore che sembra essere più ai margini del progetto è Mbende, visto che nelle ultime partite amichevoli non è stato impiegato. Ma la scelta potrebbe anche dipendere dal tipo di richieste che avranno i giocatori. Se la Viterbese dovesse cedere quindi un difensore, potrebbe a questo punto cercare sul mercato un'altra mezzala. E certo che, se dovesse arrivare un altro centrocampista, dovrà essere già in condizione visto l'ormai imminente avvio ufficiale della stagione. Come già evidenziato dal tecnico Alessandro Dal Canto, dopo la vittoria per 2-1 nell'amichevole contro il Trastevere, sono infatti diversi i giocatori gialloblù che per vari motivi non sono ancora al meglio della condizione.

Intanto ieri la squadra torna ad allenarsi, dopo due giorni di pausa, per preparare l'esordio stagionale in Coppa Italia in gara secca di sabato prossimo alle 21 contro il Gubbio allo stadio Enrico Rocchi. Proprio in vista di questo impegno, il tecnico dovrà valutare in questi giorni le condizioni atletiche di tutti gli elementi a sua disposizione in modo da poter schierare contro gli umbri una formazione già competitiva per poter centrare la qualificazione al secondo turno di Coppa. Al momento l'unico indisponibile è l'attaccante Michele Volpe, che si è nuovamente infortunato la settimana scorsa dopo che stava recuperando dallo stop della stagione passata