Giovedì 2 Marzo 2023, 05:45

Niente aggancio alla Turris al terzultimo posto, la Viterbese resta penultima. Come ci si aspettava, ieri mattina la Corte d’Appello della Figc ha confermato la decisione del Tribunale Federale bocciando il ricorso della società di via della Palazzina contro la penalizzazione di 2 punti in classifica per il mancato versamento di contributi Inps.

La Corte d’Appello Federale non ha accolto quindi la tesi difensiva della Viterbese contro la penalizzazione in classifica, ma ha concesso solo un brodino riducendo ad un mese l’inibizione per l’amministratore unico Giuseppe Capozzoli, che inizialmente era di tre. Ora la Viterbese aspetta di conoscere le motivazioni che hanno portato al mancato accoglimento del ricorso e poi dovrà ricorrere ad un altro grado di giudizio appellandosi al Collegio di Garanzia del Coni, che riprenderà ad esaminare il caso dall’inizio. Questo vuol dire che il verdetto arriverà con ogni probabilità nel mese di aprile, proprio in concomitanza con la fine della stagione regolare.

In questo periodo la Viterbese dovrà quindi continuare a giocare non pensando alla restituzione di questi 2 punti in classifica, visto che la decisione potrebbe arrivare proprio alla vigilia degli eventuali playout. Anche se la penalizzazione era stata inflitta per motivi differenti, una situazione identica si verificò infatti la scorsa stagione con l’imolese che si vide restituire i 2 punti in classifica proprio qualche giorno prima degli spareggi per la salvezza. Intanto la squadra continua a preparare la delicata partita di dopodomani sul terreno di gioco del Foggia. La formazione pugliese, che proprio dalla scorsa settimana ha visto l’arrivo in panchina di Mario Somma al posto delle dei missionario Fabio Gallo, stazione in zona play-off ed è sicuramente una delle squadre più forti del campionato. La Viterbese è chiamata però a fare risultato per non perdere contatto con le altre squadre in lotta per non retrocedere.

A centrocampo, sulla fascia destra tornerà lo sloveno Daniel Pavlev, che ha scontato il turno di squalifica che non gli ha permesso di essere presente sabato scorso nella gara casalinga contro il Picerno. Per il resto l’undici iniziale non dovrebbe presentare altre modifiche, con la conferma quindi di Sulayman Jallow in attacco nonostante la punta fosse stato costretto ad uscire per infortunio nella partita di sabato scorso. Jallow farà nuovamente coppia in attacco con Alessandro Marotta, con Polidori pronto ad entrare eventualmente sul terreno di gioco nel corso della ripresa. Nell’ultimo confronto giocato allo stadio Zaccheria la Viterbese pareggiò per 1-1, in occasione della stagione 2020-21, grazie ad una rete segnata da Federico Baschirotto. La squadra gialloblu ha una buona tradizione nello stadio dei pugliesi, visto che in campionato non ha mai perso.