Giovedì 1 Settembre 2022, 05:10

La Viterbese spera nell'effetto Marotta-Volpicelli, per rilanciare proprio sul filo di lana una campagna abbonamenti, finora altalenante, arrivata fino a questo momento a poco più di 200 tessere. Nei primi tre giorni l'evento è andato benissimo, visto che erano stati siglati circa 100 abbonamenti. Nelle settimane seguenti, la cosa è andata poi molto a rilento visto che in una ventina di giorni sono state sottoscritte altre 100 tessere circa.

La campagna acquisti continuerà ancora per un po' dopo la prima partita e la Viterbese spera che un buon avvio di campionato da parte della squadra, l'arrivo di un bomber come Marotta e la volontà di tenere Emilio Volpicelli, nonostante le avances ricevute da diverse squadre della stessa categoria, possano convincere diversi sportivi finora titubanti a siglare l'abbonamento. Vista anche la politica di ribasso dei prezzi la società di via della Palazzina si aspettava fino a questo momento sicuramente una partecipazione maggiore da parte della piazza. Tornando al mercato, la fine della campagna acquisti estiva è fissata per la giornata odierna e la Viterbese dovrà mettere a punto le ultime operazioni.

Ci sono da piazzale infatti l'attaccante Marco Simonelli e il centrocampista di fascia destro Daniel Pavlev. Non è escluso però che il direttore sportivo Mariano Fernandez possa anche concludere una trattativa last minute e portare quindi un altro giocatore alla corte del tecnico Giacomo Filippi. La squadra si è allenata anche ieri sul sintetico del Pilastro con l'intento di preparare al meglio la prima partita di campionato fissata per domenica prossima alle 17,30 contro il neopromosso Giugliano sul neutro di Avellino. I giocatori risultano tutti a disposizione e quindi l'allenatore potrà presentare sul terreno di gioco la formazione migliore, che comunque non dovrebbe discostarsi di molto rispetto a quella schierata nel test di sabato scorso allo stadio Enrico Rocchi contro il Civitavecchia. Intanto ieri è terminata all'avventura della Primavera 2 in Coppa Italia.

I ragazzi allenati da Emanuele Pesoli sono stati sconfitti a Crotone per 1-0 nella gara secca valida per la seconda fase preliminare della manifestazione. I padroni di casa sono andati in gol con Scandale dopo un quarto d'ora di gioco, la Viterbese è poi rimasta in dieci a causa dell'espulsione di Di Santo alla mezz'ora del primo tempo e non è più riuscita a recuperare. Nell'undici iniziale hanno giocato anche Vespa e Aromatario solitamente aggregati alla prima squadra come under. Restando al settore giovanile, la Viterbese continua la sua politica di scovare profili interessanti dalle squadre di serie minori e così, proprio per giocare con la Primavera, si è assicurata il centrocampista classe 2005 Gianluca Iezzi che la scorsa stagione ha già esordito nel campionato di Eccellenza abruzzese con la maglia del Penne.