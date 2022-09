Martedì 13 Settembre 2022, 05:10

"C'è delusione, ma alla fine è un punto guadagnato perché sul finale la partita potevamo anche perderla". Il trequartista della Viterbese, Domenico Mungo, inquadra in questo modo il pareggio casalingo di domenica scorsa contro la Fidelis Andria. "Ormai è andata - continua - già ci siamo parlati negli spogliatoi e mercoledì prossimo a Messina dobbiamo scendere in campo per fare i punti". Tanta amarezza, quindi, per un vantaggio sfumato che sicuramente poteva essere gestito meglio nei minuti finali.

Anche se lo stesso Mungo puntualizza che una decisione diversa sul fallo laterale non assegnato nei minuti di recupero poteva cambiare l'inerzia della partita. "Il guardaline non può non vedere e il quarto uomo non può non aiutarlo". Ha detto. Tuttavia ci sono degli errori da correggere in fretta, soprattutto per quello che riguarda l'assetto difensivo. La squadra gialloblù ha sofferto troppo il tridente dei pugliesi, che soprattutto nel primo tempo, ha costretto i laterali di centrocampo ad una frequente copertura difensiva limitando le azioni sulle corsie esterne. Entrambi i gol dei pugliesi, sono arrivati poi a causa di piazzamenti sbagliati dei difensori nella propria area di rigore, anche se il pareggio in extremis della Fidelis Andria è giunto quando la squadra allenata da Giacomo Filippi non poteva contare sul difensore centrale Cristian Riggio appena espulso. Sicuramente una buona intuizione è stata invece quella di arretrare come mezzala in fase di possesso Domenico Mungo, che in effetti ha partecipato di più al gioco della squadra rispetto alla prima giornata di campionato quando sul neutro di Avellino dove la Viterbese è stata sconfitta con il punteggio di 2-0.

La nota positiva è stata comunque la doppietta del classe 2004 Simone D'Uffizi, che in tre minuti aveva ribaltato il risultato proprio a favore dei gialloblù. Alla fine il giovane trequartista non ha toccato molti palloni, ma si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto dimostrando freddezza in occasione del primo gol, quando è riuscito a mandare il pallone sotto la traversa da una posizione anche leggermente defilata, e caparbietà quando è andato alla ricerca della sfera approfittando poi di una leggerezza del portiere avversario che gli ha spalancato la porta per il raddoppio. "Sicuramente è lui la nota più lieta della partita con la Fidelis Andria. Se gioca sempre con questa attenzione può fare la differenza" ha detto di lui il compagno di squadra Domenico Mungo.

Significativa e toccante la cerimonia che si è svolta dall'intervallo della partita di domenica scorsa quando la Viterbese e Il Comune di Viterbo, hanno riservato una poltroncina della tribuna centrale allo storico tifoso Alfredo Lucaccioni sempre abbonato alla squadra gialloblù da più di 50 anni. La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari di Alfredo lucaccioni e sulla poltroncina a lui dedicata è stata scritta la frase che proprio lui amava ripetere spesso "La Viterbese non si tifa, la Viterbese si ama".