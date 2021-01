La gara legata al mercato, la Viterbese se l'è già aggiudicata. Ma quella di oggi allo stadio Partenio sarà tutto un'altra partita. Ore 15, la squadra gialloblù fa visita all'Avellino continuando il tour de force legato a partite proibitive contro le prime della classe. Proprio l'altro ieri la Viterbese ha avuto la meglio però sulla società campana per quello che riguarda l'ingaggio di Michel Adopo dalla Primavera del Torino. Il centrocampista francese classe 2000, era infatti da giorni già nel mirino del direttore sportivo dell'Avellino Totò Di Somma. Con il blitz di venerdì scorso la Viterbese ha però superato l'Avellino. Il tecnico gialloblu Roberto Taurino ha grande stima e rispetto dell'avversario di oggi. " L' Avellino è una squadra costruita in estate per occupare le prime posizioni in classifica - specifica - lì davanti hanno quattro attaccanti tutti molto forti, anche se sono comunque una squadra completa in ogni reparto. In panchina hanno poi un allenatore che ho avuto il piacere di conoscere. Per questi campionati è una garanzia, dato che ne ha già vinti diversi". Il tecnico ha molta fiducia nella sua squadra soprattutto dopo i segnali di crescita evidenziati nell'ultimo periodo. "A volte si impara anche dalle sconfitte - commenta - anche se domenica scorsa siamo stati battuti dalla capolista Ternana abbiamo avuto la conferma che possiamo giocarcela con tutti. Dovremo effettuare una prestazione super. Stiamo bene fisicamente, ci stiamo esprimendo bene sia in fase di possesso che di non possesso, anche se possiamo ancora migliorare". La formazione che scenderà in campo questo pomeriggio sarà molto simile a quella che ha fermato il Catanzaro mercoledì scorso. L'unica variazione sarà probabilmente il rientro dal primo minuto di Mamadou Tounkara al posto di Alessandro Rossi. Sulla sua stessa linea saranno confermati Simonelli e Murilo che, nel corso della gara, potrebbero scambiarsi la propria corsia di pertinenza. Tornando alla gara di mercoledì scorso a Catanzaro, Roberto Taurino ha replicato in modo molto contrariato alle polemiche innescate nel dopo partita dai calabresi per un calcio di rigore non concesso nel finale. “Sono molto soddisfatto di quei 40 minuti a Catanzaro - dice Taurino - e vorrei parlare di questo loro piangersi addosso, quando si sono resi pericolosi solo in due palle inattive di cui una impattata da Rossi e quindi fortuita. Corapi, che era già ammonito ha commesso un fallo con piede a martello e sarebbe stato da rosso. Riguardo al fallo da rigore di cui hanno parlato, c’è stato prima uno spintone di Fazio su Baschirotto, ed in un ipotetico Var si sarebbe visto. Hanno voluto giocare quando gli pareva, la prossima volta chiedono alla Lega di portare l’arbitro da casa così decidono tutto loro. Facciamolo finita, sono polemiche inutili da parte di una società seria che voleva vincere come noi". Per quello che riguarda il mercato, in queste ultime ore potrebbero esserci nuovi arrivi. La società gialloblù ha messo in piedi una trattativa con il Lecco per uno scambio che porterebbe nella Tuscia il difensore di fascia destra classe 2000 Fabio Porru al posto del portiere Davide Borsellini che fino a questo momento non ha avuto spazio. AVELLINO (3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, Silvestri; Ciancio, Adamo, Aloi, D'Angelo, Tito; Bernardotto, Santaniello. A disp. Pane, Rizzo, De Francesco, Fella, Dossena, Errico, Rocchi, Carriero, Maniero, Baraye. All. Piero Braglia. VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Markic, Mbende, Urso; Salandria, Bensaja, Palermo; Murilo, Tounkara, Simonelli. A disp. Maraolo, Ricci, Bianchi, De Santis, Menghi E, Sibilia, Rossi, Menghi M, Rossi, Bezziccheri, Besea. All. Roberto Taurino ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

